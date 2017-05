Leibertingen Pilot für einen Tag: Schnuppertag bei der Fluggemeinschaft

Die Fluggemeinschaft hat einen Schnuppertag organisiert und Interessenten konnten ersten Erfahrungen beim Fliegen sammeln.

Leibertingen – Ein wahrlich erhebendes Gefühl für die Teilnehmer des Schnuppertags in Leibertingen. Zwei Starts mit der Seilwinde führten flott steil hinauf in die Höhe. Die dritte Dimension belohnte durch Ausblicke in weitere Ferne. Auch der Blick von oben auf Felder, Wiesen, Ortschaften und das Donautal war bei strahlendem Sonnenschein faszinierend.

Für Lothar Bix, den Vorsitzenden der Fluggemeinschaft, hat Segelfliegen Suchtpotenzial. Am Donnerstag würde es schon kribbeln, wenn er am Wochenende fliegen kann. "Das Segelfliegen ist eine tolle Sportart, bei der man ohne Motor, ohne fremden Antrieb stundenlang an den Wolken entlangfliegen, entlanggleiten kann", sagte Bix schwärmerisch bei der Begrüßung. Faszinierend sei, dass man auf diese Weise Hunderte von Kilometern fliegen könne. Als Ziele nannte er den Schweizer Jura, die Alpen, zur tschechischen Grenze oder bis zur Rhön.

Dazu brauche es Übung und Erfahrung, die man sich im Laufe der Zeit aneignen kann. Berthold Riester war mit der Organisation des Tages befasst. Bei ihm liefen die Anmeldungen zusammen. Riester bezeichnet das Segelfliegen als ganz tolles Hobby, dem er nun nach 52 Jahren immer noch begeistert nachgeht. Nach Riesters kurzer Einführung und den schriftlichen Formalien sowie einer Sicherheitsbelehrung ging es zu den Flugzeugen.

Zunächst galt es, den "Virus des Fliegens", wie Bix es nannte, zu übertragen. Fleißige Helfer hatten schon die beiden Schulflugzeuge aus der Halle geschoben. Die Fluglehrer Udo Diesing und Manfred Kowanda beantworteten zahlreiche Fragen und wiesen die Teilnehmer in die Rolle des Flugschülers ein. Leonhard Müller aus Leibertingen sagte im Flugzeug sitzend: "Fühlt sich super an." Er musste noch einmal aussteigen und den Fallschirm richtig anlegen. Der sei eher wie ein Kissen zu sehen, war zu hören. Tatsächlich wäre es noch nie zu einem schlimmen Unfall gekommen.

Aus Kreenheinstetten kamen Hannes Braun und Mike Steidle. Mit 15 und knapp 14 Jahren zählten sie zu den jüngsten Teilnehmern. Ab 14 Jahren kann man die Ausbildung beginnen, bei der alles für Behörden protokolliert wird. Auch Toni Wenhart war als Teilnehmer dabei. Er ist in der Ausbildung als Gruppenleiter der Lebenshilfe. Dort gilt es, eine Gruppe Behinderter zu betreuen. Wenhart gefällt es beim Fliegen, die Natur und das Wetter beobachten zu können. Sein Ziel ist es, den Motorsegelschein zu machen. Er wurde von Ruben Sippli auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. Sippli war Modellbauer und ist vom Fliegen begeistert. Jasmin Edthofer war die einzige Frau in der Gruppe. Sie durfte mit Udo Diesing ihren ersten Flug machen und dabei die Lenkbewegungen mitfühlen. Wer wollte, konnte auch einen kleinen Ausflug zur Winde machen und die Starts von dort verfolgen. Zur Mittagspause gab es Linsen, Seitenwürstle und Spätzle aus dem Gasthaus Adler. Etwa eine halbe Stunde waren die Teilnehmer in der Luft unterwegs. Am Ende folgte ein Überblick über die Ausbildungsbereiche und die Mitgliedschaft im Verein sowie finanzielle Aspekte.

Vielen ist der Flugplatz Leibertingen vom jährlichen Drachenfest her bekannt, das gleichzeitig mit dem Wildensteiner Jahrmarkt am dritten Wochenende im September ist und Groß und Klein aus Nah und Fern begeistert. Dieses Jahr wird man Modellballone bestaunen können, verriet Riester.