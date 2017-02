Leibertingen Ohne Ökopunkte gibt es keine Neubaureihe

Straßen oder Neubaugebiete erfordern Ausgleichsflächen – so werden Ökopunkte inzwischen zur regelrechten Handelsware. Nicht genutzte Punkte verzinsen sich auf einem Ökopunkte-Konto.

Leibertingen – Neubaugebiete sind selbst in einer Landgemeinde wie Leibertingen nur unter großen Schwierigkeiten auszuweisen. Das wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Knackpunkt ist die vom Gesetzgeber verordnete Pflicht, bei Flächenverbrauch durch Projekte wie Straßen oder Neubaugebiete entsprechende ökologisch wertvolle Ausgleichsflächen bereitzustellen.

In Leibertingen können die drei Baugebiete in den drei Ortsteilen in diesem Jahr nur deshalb umgesetzt werden, weil die Gemeinde seit kurzem ein Ökopunkte-Konto hat. Dafür musste die Kommune 2016 Teile des Gemeindewaldes aus der normalen Bewirtschaftung herausnehmen. Die dadurch entstehenden "Waldrefugien" sind nun auf Dauer als Bannwälder für die forstliche Nutzung tabu. Dadurch erhielt die Gemeinde etwa 360 000 Punkte auf ihrem Ökokonto. Genau diese Punktzahl braucht Leibertingen aber – als Ausgleich für die neuen Baugebiete in Altheim und Kreenheinstetten.

In Altheim ist es der Bebauungsplan Steigäcker mit acht Bauplätzen, in Kreenheinstetten das Plangebiet "Herren Höck Nord" mit zehn Grundstücken. In Altheim ist zusätzlich ein Bebauungsplan "Im Winkel" notwendig, um einer Schlosserei den Umzug nach Altheim zu ermöglichen. Dazu braucht der Handwerksbetrieb eine neue Produktionshalle. Um die nötige Ausgleichsfläche kümmert sich, so Bürgermeister Armin Reitze, der betroffene Handwerksmeister selbst. Er forstet eine bisherig landwirtschaftlich genutzte Fläche auf.

Für den Ausgleich für die beiden Baugebiete muss die Kommune selbst sorgen. Wie schwierig das ist, machten Meßkirchs Bauamtsleiter Thomas Kölschbach und der naturschutzfachliche Gutachter Carsten Weber deutlich. Weber: "Wir wollten in Altheim zunächst den Heubach renaturieren. Allerdings zeigte es sich, dass dieses Projekt nicht reichen würde, um die geforderte Anzahl an Ökopunkten zu erreichen." Deshalb sind die neuen Waldrefugien die Lösung. "Allein für Steigäcker brauchen wir 4,2 Hektar an stillgelegter Waldfläche", sagte Weber. Zusammen mit Herrenhock vergrößert sich der Bedarf auf rund acht Hektar. Das ergibt die notwendigen 360 000 Ökopunkte.

Armin Reitze wandte sich strikt dagegen, die neuen Ökopunkte für die beiden Baugebiete zu einzusetzen. Die Punkte sind inzwischen entsprechend teure Handelsware geworden. Außerdem verzinsen sich ungenutzte Punkte auf dem Ökopunkte-Konto garantiert mit drei Prozent. Carsten Weber erhielt von der Verwaltung deswegen den Auftrag, Projekte zu entwickeln, mit denen innerhalb von zwei bis drei Jahren neue Ökopunkte generiert werden könnten.

Handelsware Ökopunkte

Der Wert von Ausgleichsflächen für geländeverschlingende Bauprojekte wird in Ökopunkten angegeben. Diese Punkte können nur einmal genutzt und über die Gemeindegrenzen hinweg gehandelt werden. Umweltberater Carsten Weber: "Der Gesetzgeber hat den Preis pro Punkt ursprünglich auf 25 Cent festgelegt. Weil bei uns in der Region durch den Bau der Daimler-Teststrecke in Immendingen die Nachfrage nach Ökopunkten groß ist, liegt der Preis gegenwärtig bei rund 1 Euro." (hps)