Leibertingen Neue Gesichter im Schwäbischen Albverein

Die Leibertinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins hat einen neuen Vorstand gewählt. Noch vor einem Jahr hatte der Verein vor dem Aus gestanden.

Sehr gut besucht war die Mitgliederversammlung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Leibertingen, im Gasthaus zum Adler. Noch vor einem Jahr stand die Auflösung des Vereins zur Debatte. Das Thema wurde in einer außerordentlichen Versammlung erörtert. Der Retter in der Not war damals Dieter Sauter, der sich bereit erklärte, den Vorsitz von Hermann Hafner zu übernehmen, der das Amt 21 Jahre bekleidet hatte.

In der nun einjährigen Amtszeit hat der neue Vorsitzende Dieter Sauter einen glänzenden Einstand abgeliefert. Zu den bisher 41 Mitgliedern kamen 14 neue hinzu. Auch bei den monatlichen Wanderungen erhöhte sich die Teilnehmerzahl. Im Durchschnitt nahmen 33 Wanderer an den sieben Wanderungen teil. Bei der Jahresabschlusswanderung waren es sogar 41 Teilnehmer. Dies berichtete Schriftführerin Brigitte Hubbuch. Sie wird ihr Amt vier Jahre weiterführen. Einstimmig wurde Dieter Sauter als Vorsitzender bestätigt und zum neuen Stellvertreter wurde Adolf Karpf gewählt. Er löst Armin Hafner ab, der nicht mehr angetreten war. Kassiererin Agnes Schüle hatte 26 Jahre lang die Vereinskasse geführt. Zu ihrer Nachfolgerin wählte die Versammlung Elisabeth Frick. Hubert Biselli und Anita Molitor wurden zu den neuen Kassenprüfern gewählt. Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Hermann Hafner. Für den verhinderten Gauobmann Claus Bayer war Stellvertreter Gerhard Teyke aus Meßkirch zur Mitgliederversammlung gekommen. Teyke übergab Hafner die Urkunde und Silberne Ehrennadel des Schwäbischen Albvereins. Er würdigte dessen große Verdienste. Hafner hatte die Ortsgruppe zwei Jahrzehnte als Vertrauensmann geführt.

Mit Höhen und Tiefen, wie Teyke in seinen Dankesworten erklärte. Nur durch die gute Mitarbeit der Mitglieder sei dies möglich gewesen, sagte Hafner. Teyke gratulierte den neu- und wiedergewählten Vorstandsmitgliedern. Er freue sich, dass es in Leibertingen nun so erfolgreich weitergehe.

Grußworte sprach Jochen Metz, Vorsitzender des Schwäbischen Albvereins in Meßkirch. Er lobte die guten Kontakte und das Planen von gemeinsamen Wanderungen. Am 18. Juni gibt es eine gemeinsame Busfahrt mit einer leichten Wanderung entlang des Rheins von Schaffhausen zur Halbinsel Rheinau. "Ein außergewöhnliches, turbulentes, aber erfreuliches Jahr habt ihr hinter euch. Macht weiter so", sagte Bürgermeister-Stellvertreter Christoph Möhrle. Anerkennend erwähnte er die Arbeit des Vorsitzenden sowie der Wander- und Wegewarte Siegfried Braun, Ernst Liehner und Hermann Hafner. Die Frühlingsmärzenbecher-Wanderung findet am Sonntag, 26. März, statt.