Leibertingen-Thalheim Neue Austellung in der Galerie Wohlhüter: Teilaspekt lässt Raum für Fantasie

Die Arbeiten der beiden Künstler Ingrid Hartlieb und Albertrichard Pfrieger in der Galerie Wohlhüter sollen die eigene Vorstellungskraft der Betrachter anregen.

Kraftstrotzende, massive Holzskulpturen und Zeichnungen von Ingrid Hartlieb sowie autonome Malerei und Grafik von Albertrichard Pfrieger sind in der neuen Ausstellung der Galerie Wohlhüter in Thalheim zu sehen. Beide Künstler verstehen ihre Arbeiten als Fragment, welche dem Betrachter Raum für die eigene Vorstellungskraft öffnen.

Werner Meyer von der Kunsthalle Göppingen stellte in seiner Laudatio die beiden Künstler vor und näherte sich kenntnisreich ihren Arbeiten. Albertrichard Pfrieger rebelliere mit seiner Malerei gegen alles, was Akademien vermitteln können, führte er aus. Es seien Kraft, Gewalt und Unmittelbarkeit der Linien, welche dominierten. "Mit jedem Bild lässt er sich auf ein Abenteuer ein", beschrieb Meyer, denn das zeichnerische Handeln gehöre zum Wesentlichen in Pfriegers Kunstschaffen. Das erzeuge die besondere Lebendigkeit in den Bildern. Mit Bildtiteln wie "Hörste" oder "Aufstand des Nichts" berühre er den Moment des zweiten Verstehens. Wie Pfrieger selbst beschreibt, ist ein Bild für ihn vollendet, wenn ein Betrachter sich noch etwas dazu denken kann.

Ebenso seien die Skulpturen von Ingrid Hartlieb geprägt durch eine "Ästhetik des Fragments", wie Werner Meyer erläuterte. Arbeiten wie "Spindel", "Doline" oder "Walze" weisen auf größere Zusammenhänge hin. "Bei den Arbeiten von Ingrid Hartlieb kommt man sich vor wie in einem archäologischen Feld", beschreibt Meyer. Man fängt an, etwas freizulegen, das man irgendwie kennt. Dabei stelle sich die Frage, was das sei und was daran verändert sei. Das unbehandelte Holz trägt Spuren des Sägeprozesses sowie schwarze und weiße Schatten und Linien. Die Formen entwickelt Hartlieb aus ihren Zeichnungen, die ins Dreidimensionale drängen, wie die Künstlerin beschreibt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Februar zu sehen. Öffnungszeiten: freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr, an den Sonntagen 15. und 29. November sowie am 5. Februar, von 11 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Mehr Informationen unter: www.galerie-wohlhueter.de