vor 2 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Leibertingen Michael Skuppin spricht als Barde in Burg Wildenstein über das Mittelalter

Geschichtsunterricht? Dieser Begriff ist für Schüler am Samstagnachmittag normalerweise nicht sonderlich attraktiv – es sei denn, der Lehrer heißt Michael Skuppin und taucht als Barde im Hof der Burg Wildenstein auf. Die meisten seiner Zuhörer waren am Samstag Jungen und Mädchen vom Turnverein Schwenningen, die das Wochenende in der Jugendherberge verbrachten.