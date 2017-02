Leibertingen Meister Adolf Riester baut Wagen wie 1850

Der 72-jährige Schreinermeister Adolf Riester aus Leibertingen ist auch Wagnermeister. Und hat damit einen selten gewordenen Beruf, der seltene Aufträge mit sich bringt. Jetzt hat er einen Bennewagen für die Stadt Veringenstadt gebaut. Mit solchen Wagen wurde vor 200 Jahren Bonerz transportiert. Die Beschläge aus Metall, die Riester für den neuen Wagen verwendete, stammen von einem historischen Bennewagen.

Leibertingen – Seltene Berufe bringen seltene Aufträge. So ist es auch bei Adolf Riester. Der 72-Jährige ist nicht nur Schreinermeister, sondern auch Wagnermeister. Derzeit baut er einen Bennewagen für die Stadt Veringenstadt. Wagen dieser Art wurden besonders in den Jahren 1830 bis 1850 zum Transport des Bonerzes von Veringenstadt ins Hüttenwerk Laucherttal benutzt. Sie waren die Vorfahren der heutigen Kleinlaster. Das erläutert Manfred Saible, der sich ehrenamtlich um die Bewahrung der historischen Spuren in und um Veringenstadt kümmert. Die Kosten für den Bennewagen beziffert Meister Riester auf "über 10 000 Euro". Die Rechnung geht an die Stadtkasse Veringenstadt.

Veringenstadt will zwar nicht mehr in den Bonerzhandel einsteigen. Aber über den Tourismus soll die Arbeit aus der Leibertinger Werkstatt schon für Geldeinnahmen in Veringenstadt sorgen. Bevor es aber so weit ist, muss der Bennewagen fertig werden. Adolf Riester erzählt: "Ich hatte mir drei Monate Zeit ausbedungen, ich werde aber früher fertig."

Normalerweise braucht es für einen solchen Wagen zwei Handwerker: den Wagner zum Herstellen der Räder und des Fahrgestells und den Schmied, der die notwendigen Beschläge anbringt. Im vorliegenden Fall ist Riester auf sich allein gestellt. Denn die Beschläge für den neuen Transportwagen kommen von einem historischen Vorbild. Dazu sagt Manfred Saible: "Wir hatten bisher im Freien bei unserem Historienweg einen Bennewagen ausgestellt, der sicher mindestens 200 Jahre alt war." Das Wetter hatte dem Holz zugesetzt, die Beschläge waren zwar verrostet, aber für das Nachfolgemodell noch prima verwertbar, wie Meister Riester erzählt.

Doch gerade diese vorhandenen historischen Beschläge und Metallreifen machten die Arbeit des Wagen- und Radbauers anspruchsvoll. "Normalerweise baut der Wagner die Räder und die Wagenteile und der Schmied befestigt die glühenden Beschläge am Fahrgestell und an den Rädern", erklärt Riester. Wenn die Beschläge vorhanden sind, muss der Wagner beispielsweise bei den Rädern die Holzteile in den vorhandenen kalten Eisenradreifen einbauen. Riester erklärt: "Das mit den vorhandenen Beschlägen ist gut so, denn ich kenne in der Region keinen Schmied, der diese alte Handwerkstechnik noch hätte ausführen können."

Fahrgestell und Räder bestehen aus Lindenholz. Riester erzählt: "Ich habe vor Jahren krumm gewachsenes Eschenholz auf Vorrat gekauft, dieses Holz konnte ich für den Wagen prima verwenden." Bei der Wagenkonstruktion gab es damals eine Besonderheit. Bauartbedingt hatte ein Bennewagen hinten größere Räder als vorn. In Zentimetern ausgedrückt, sind das 125 bei den hinteren und 80 Zentimeter bei den vorderen Rädern.

Meister Riester hat schon Erfahrung mit dem Bau historischer Wagen. Zum Konzilsjubiläum in Konstanz lieferte er im Auftrag des Landesmuseums ein Fahrgestell. Riester erklärt: "Zum Konzil gab es fahrbare Backöfen. Die Lehmöfen selbst und deren Unterbau stellten die Konstanzer her. Für das eigentliche Fahrgestell war ich verantwortlich." Auch für die Klosterbaustelle Campus Galli war der Meister schon tätig.

Bennewagen

Veringenstadt gehört zu den Kommunen im Landkreis Sigmaringen, die viele historische Relikte haben. Dazu gehört auch der Historienweg. Wie Manfred Saible schildert, ist dieser rund sechs Kilometer lange Weg bereits vor rund 40 Jahren von Professer Zillenbiller angelegt worden. Er führt teilweise auf der historischen Römerstraße unter anderem an einem Schwammriff, an den Relikten eines mittelalterlichen Gehöfts und an den ehemaligen Bonerzgruben vorbei. Saible erzählt: "Das war alles zugewachsen. Zusammen mit einem Trupp ehrenamtlicher Rentner und in Zusammenarbeit mit der Stadt wollen wir den Historienweg für den Fremdenverkehr wieder neu erschließen." Im Umfeld der Bonerzgruben war unter einem Holzdach der originale Bennewagen ausgestellt, der jetzt durch die Riester-Arbeit ersetzt werden soll. Angesichts des Werts der Arbeit soll das Gefährt gegen Diebstahl gesichert werden und während der kommenden Jahrzehnte die Geschichte des Bonerzabbaus in Veringenstadt dokumentieren. Wegen des weiten Wegs ins Lauchertal wurden starke Pferde, keine Ochsen vorgespannt. (hps)