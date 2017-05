Leibertingen Martin Hafner neuer Ehrenvorsitzender des Skiclubs

Bei der Hauptversammlung des Skiclubs Kreenheinstetten wurde Martin Hafner zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Er hatte das Amt des Vorsitzenden zugunsten eines erweiterten Vorstandsteams abgegeben. Seither sind die Aufgaben auf drei Schultern verteilt.

Leibertingen-Kreenheinstetten – Insgesamt 47 Jahre ist Martin Hafner nun im Vorstand des Skiclubs Kreenheinstetten. Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. In seiner Dankesrede sagte Hafner: "Der Skiclub ist einfach meine Familie." Hafner erzählte, dass es ihm vergangenes Jahr als Vorsitzender schlaflose Nächte bereitet habe, wie es im Skiclub weitergehen solle, wenn er den Vorsitz abgebe.

Die Lösung erwies sich als kompliziert, denn die neue Satzung des Vereins musste den Vorgaben des Amtsgerichts Ulm entsprechen. Statt eines Vorsitzenden gibt es nun drei gleichberechtigte Vorsitzende mit speziellem Aufgabenbereich: Finanzen, Sport und Wirtschaft. Das neue System hat sich bewährt. Hafner trug als stellvertretender Vorsitzender Finanzen den Kassenbericht vor. Renate Rebholz wurde zur neuen Vorsitzenden Finanzen gewählt. Hafner erklärte, er freue sich, dass wieder einmal eine Frau im Vorstand Verantwortung übernehme.

Im Amt bestätigt wurden für weitere drei Jahre: Stefan Koppenberg als Stellvertreter Sport, Steffen Volk als Leiter der Skischule, Christian Hafner als Stellvertreter des Leiters Skischule, Ute Glocker als Schriftführerin. Beisitzer bleiben Florian Glocker, Bernd Hengherr und Oliver Müller. Zu Kassenprüfern wurden Johann Braun und Edmund Bühler gewählt. Sie lösen Werner Rebholz und Uli Schmid ab.

Ortsvorsteher Guido Amann sprach in seinem Grußwort die erfolgreichen Highlandgames an. Der Verein könne für sein mit einem stattlichen Betrag in die Kasse rechnen. Für die Vereinsförderung 2016 ist der Antrag gestellt. Probleme gebe es allgemein mit Terminabsprachen der Vereine. Auch im Laufe des Jahres ausgefallene Termine sollten bei der Gemeinde gemeldet werden, damit dieser Tag für andere Vorhaben genutzt werden könne, bat Guido Amann.

Schriftführerin Ute Glocker berichtete von den vielfältigen Aktivitäten des Vereins. Der Vorsitzende Sportbereich, Gerhard Volk, konnte auf die Erfolge von jungen Vereinsmitgliedern verweisen. Lorenz und Moritz Koppenberg starteten im Schwäbischen Skiverband Bezirk West bei sehr vielen Veranstaltungen. Paulina Schlosser ist im Schüler-Kader des Deutschen Ski-Verbands (DSV). Ihr Bruder Jakob Schlosser ist dem Schüler-Kader entwachsen und startete nun im Jugend-Kader des DSV auch bei internationalen FIS–Veranstaltungen. Hier fuhr er bereits beachtliche Erfolge ein. Vier Paar Ski seien jedes Jahr fällig, erwähnte Volk. Bei Gelegenheit wolle der Verein den Familien Schlosser und Koppenberg für ihren außerordentlichen Einsatz danken. Die Eltern erklärten jedoch, zunächst gelte es für die Jugendlichen, die durch Wettkämpfe ausgefallene Schulzeit nachzuholen.

Die Geehrten

20 Jahre: Anja Braun, Katrin Elgaß, Jürgen Fussel, Patrick Kluth und Heiko Lumb.

25 Jahre: Edith Buhler, Frank Bühler, Günter Fecht, Petra Füssel, Christian Hafner, Reiner Hafner, Franz Kastl und Beate Volk.

40 Jahre: Franz Alber, Rolf Binder, Werner Binder, Waltraud Braun, Helmut Fecht, Erwin Hafner, Brunhilde Maier, Werner Ott, Werner Rebholz, Christa Rist, Margot Schad, Berthold Steidle, Marianne Steidle, Birgit Stier, Hildegard Volk, Theresia Volk und Lucia Weber.

50 Jahre: Albrecht Knittel, Ernst Kronenthaler und Isolde Schmid.