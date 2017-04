Leibertingen Manowar-Mitgründer Ross Friedman tritt im Megerle-Saal in Kreenheinstetten auf

Manowar-Mitbegründer Ross Friedman kommt zu einem Konzert nach Kreenheinstetten. Der SÜDKURIER verlost vier Eintrittskarten für das Konzert.

Leibertingen-Kreenheinstetten – Eine Welttournee, die beim legendären Metall-Festival in Wacken in Schleswig-Holstein endet, führt die Musiker um den Manowar-Mitgründer Ross Friedman in diesem Juni nach Kreenheinstetten. Schon seit 2011 hält Manowar-Fan Andreas Schmieder per sozialem Netzwerk Kontakt zu dem Musiker aus New York City. Und bereits im Vorjahr habe man Friedman angefragt, ob er nicht einmal Lust habe, auf dem Heuberg zu spielen. Nun soll das Wirklichkeit werden. Übernachten sollen die Musiker nach ihrem Auftritt in der Traube, bevor es weiter nach Gelsenkirchen zu einem Festival-Auftritt geht.

Friedman kündigt an, im Ulrich Megerle-Saal Stücke seiner Manowar-Zeit aus den Jahren 1982 bis 1988 zu spielen. "Faszinierende, ikonische Metall-Hymnen", sagt er. Schmieder berichtet, dass der Musiker Fragen an ihn in der Regel sofort per Internet beantwortet und Friedman beschreibt seine Verbindung zu den Fans so: "Ich schulde meinen Fans alles". Deshalb liebe er sie.

In Kreenheinstetten, kündigt Schmieder an, werde neben Friedman auch der ehemalige Schlagzeuger von Manowar mit auf der Bühne stehen und auch das Engagement einer Vorgruppe sei geplant, die Verhandlungen mit passenden Band liefen derzeit.

Seit Bekanntwerden des Konzerttermins, zu dem der SÜDKURIER vier Eintrittskarten verlost, seien rund 100 Tickets verkauft worden. "In meinem Bekanntenkreis sind einige schon ganz aus dem Häuschen", weiß Schmieder zu berichten. Die Karten seien aber auch schon bis nach Rottweil, Haigerloch und nach Überlingen verkauft worden. Rund 400 Besucher könnten in den Saal hineinpassen.

Organisiert wird der Auftritt am Freitag, 2. Juni, ab 20 Uhr von Schmieder gemeinsam mit Andreas Reuter vom Thalheimer Reuterstüble. Dort gibt es auch Karten für das Konzert zu kaufen. Ebenso unter http://rosstheboss.deinetickets.de Und falls es sich in Zukunft nochmals anbieten sollte, sagt Schmieder, könne es auch gut sein, dass dies nicht das letzte Konzert gewesen sein wird, das die Beiden auf die Beine gestellt haben.

So geht das Mitmachen

