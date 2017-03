Leibertingen Maler Thomas Deyle und Bildhauer Reinhard Scherer stellen in der Galerie Wohlhüter aus

Die flirrende, fast hypnotisierende Wirkung von Licht und Farbe in Thomas Deyles Bildern begegnet den massiven, geerdeten, jedoch trotzdem verwirrenden Stahlplastiken von Reinhard Scherer. Zu sehen ist dieses anregende Aufeinandertreffen in der Galerie Wohlhüter in Thalheim.

Der in Köln lebende Thomas Deyle verbrachte in seiner Kindheit einige Jahre in Japan, was ihn in künstlerischer Sicht nachhaltig prägte. Nach seinem Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart entschied er sich 1986 für die Laufbahn als freier Künstler. "In meinen Augen ist es vor allem anderen das Farb-Erleben, das seinesgleichen sucht", beschrieb Laudator Martin Mäntele die intensive Strahlkraft von Deyles Arbeiten. Ein einziges Bild kann aus bis zu 1000 hauchdünnen Übermalungen bestehen. Dabei trägt der Künstler Acrylfarbe mit einer Walze auf Acrylglas auf. Jede Schicht ist etwas großflächiger als die vorhergehende, sodass die Malerei übergangslos zu den Rändern hin dünner wird und dabei eine unglaubliche Raumwirkung erzielt.

Während die Augen bei Deyles Arbeiten das Flirrende fixieren und zugleich dem intensiven Reiz ausweichen wollen, können sie sich beim Betrachten der Stahlplastiken von Reinhard Scherer ausruhen. Das Gewicht ihres Materials erdet sie, obwohl sich die größeren Arbeiten öffnen und damit ihre Geometrie entfalten. Der Künstler gewährt dem Betrachter dadurch unerwartete Einblicke, die sich je nach Perspektive verändern. Reinhard Scherer lebt in der Nähe von Mutlangen und studierte ebenfalls an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. "Es ist bemerkenswert, dass die Form der einzelnen Elemente immer im fertigen Werk ablesbar bleibt", beschreibt Martin Mäntele die Wirkung. Durch das Zusammenschweißen gerader Stücke bleibt die Form klar, irritiert jedoch durch das komplexe Ganze.

Die Ausstellung ist noch bis zum 9. April zu sehen. Öffnungszeiten: freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr, an den Sonntagen 19. März und 9. April von 11 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung.