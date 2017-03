Leibertingen Mahle investiert 20 Millionen Euro in Standort Leibertingen

Mahle investiert 20 Millionen Euro in Standort Leibertingen

Neue Autoabstellplätze für Mitarbeiter, neue Lüfterbühnen: Das Unternehmen Mahle investiert insgesamt 20 Millionen Euro in den Standort Leibertingen. Bis Ende 2018 soll die Zahl der Mitarbeiter auf 350 wachsen.

Leibertingen – 20 Millionen Euro wird der Mahle-Konzern bis Ende 2018 in den Ausbau des Werks Leibertingen investieren. Diese Zahl nannte Werksleiter Patrick Damm im SÜDKURIER-Gespräch. Insgesamt soll die Mitarbeiterzahl bis Ende 2018 von 180 im Jahr 2014 auf 350 angewachsen sein. Innerhalb der kommenden zwei Monate sollen die Arbeiten für den ersten Ausbauabschnitt starten. Bereits im Februar hatte sich der Gemeinderat mit dem baurechtlichen Aspekt beschäftigt und seine Zustimmung zu den Konzernplänen gegeben.

Im ersten Bauabschnitt geht es um zwei Projekte. Zum einen soll die Parkplatzsituation deutlich entschärft und zum anderen die Lüfterbühnen dem Stand der Technik angeglichen werden. Viele Mitarbeiter des Leibertinger Werks kommen mit dem eigenen Auto zur Arbeit. Bislang waren viele gezwungen, ihre Fahrzeuge rechts und links der öffentlichen Straße abzustellen. Das soll sich nun ändern. Dazu werden neue Abstellflächen auf einer zum Werk gehörenden Wiese entstehen. Dieser Teil des Firmengrundstücks wurde bisher als Pferdekoppel genutzt. Insgesamt sollen 59 zusätzliche Parkplätze entstehen, erklärte Damm. Um das neue Parkplatzgelände erreichen zu können, muss eine Stichstraße entlang der Heizzentrale gebaut werden.

Die Lüfterbühnen sorgen für die Frischluftversorgung der Beschäftigten und sind Teil der Heizanlage, erläuterte der Werksleiter. "Nach 30 Jahren entspricht unsere bisherige Anlage nicht mehr den technischen Anforderungen." Wie Bürgermeister Armin Reitze in der Gemeinderatssitzung vorgetragen hatte, werden die neuen Lüfterbühnen Richtung Raiffeisenstraße angebracht. "Geplant ist die Errichtung einer neuen Lüfterbühne entlang der Werkshallen eins und zwei an der Raiffeisenstraße."

Reitze weiter: "Durch die neuen Lüfterbühnen werden die Schallbelastungen deutlich geringer, da einerseits eine geräuschärmere, moderne Technik zum Einsatz kommt, andererseits die Bühnen nicht mehr auf dem Dach angebracht sind." Aus planungsrechtlichen Gründen müsse sich der Gemeinderat mit diesen Anlagen beschäftigen, obwohl die Lüfterbühnen keine eigentlichen Bauwerke sind.

Der erste Bauabschnitt soll bis Herbst verwirklicht werden, kündigte Werksleiter Patrick Damm an. Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt befänden noch im Anfangsstadium. Deshalb wollte der Werksleiter keine Einzelheiten nennen. Details würden kurzfristig entschieden und an die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Damm versicherte jedoch: "Das Werk wird in jedem Fall wachsen."

Mahle-Konzern

Das Werk Leibertingen ist einer von weltweit 170 Produktionsstätten des Mahle-Konzerns. Ingesamt sind bei Mahle 76 000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Jahresumsatz liegt bei 11,5 Milliarden Euro. Leibertingen ist neben Wustermark, Plettenberg im Sauerland und Gaildorf der vierte Produktionsstandort für Nockenwellen in Deutschland. Nach eigenen Angaben fertigt und liefert der Konzern rund 4,2 Millionen einbaufertige Nockenwellen und rund 3,5 Millionen Rohnockenwellen pro Jahr und ist damit größter freier Hersteller in Europa. Weitere Nockenwellenproduktionen befinden sich in Brasilien und Indien. (hps)