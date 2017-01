vor 8 Stunden Gregor Moser Exklusiv Leibertingen Luchs soll fünf Tiere gerissen haben

Auf Leibertinger Gemarkung wurden mehrere Tiere von einem Wildtier gerissen. Bei dem Angreifer soll es sich um einen Luchs handeln. Nachdem Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg vor Ort in Leibertingen waren, sei dies zu 99 Prozent gesichert, sagt Gabriele Kling, Pressesprecherin des Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart, unter dessen Ägide die Untersuchung des Vorfalls steht.