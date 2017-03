Leibertingen Leibertinger Haushalt beschlossen: Viel Geld für Neubaugebiete

Der verabschiedete Haushalt umfasst 9,2 Millionen Euro. 15 Infrastrukturprojekte sollen damit finanziert werden, jedoch hat die Gemeinde Probleme gesetzliche Vorgaben zu erfüllen.

2,8 Millionen Euro umfasst der Vermögenshaushalt für 2017, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedete. Mit diesem Geld sollen insgesamt 15 Infrastrukturprojekte, finanziert werden. Etwa die Hälfte des Geldes, also rund 1,5 Millionen Euro kann die Gemeinde nicht aus eigenen Mitteln und Zuschüssen bestreiten. Dafür müssen neue Kredite aufgenommen werden. Bürgermeister Armin Reitze sprach von einem "ambitionierten Haushalt". Beispielsweise sei es in der Geschichte der Gesamtgemeinde eine Besonderheit, dass in drei Ortsteilen gleichzeitig Neubaugebiete erschlossen wurden.

Der nun verabschiedete Haushalt muss vor dem Hintergrund gesehen werden, dass die Gemeinde Probleme hat, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Danach muss die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die Summe der Kreditrückzahlungen. Leibertingen zahlt 211 000 Euro an Krediten zurück, die Zuführungsrate liegt bei 159 000 Euro. Die Lücke kann in diesem Jahr noch durch Grundstücksverkäufe gestopft werden. Die Zuführungsrate müsste bei 211 000 Euro liegen.

Die Erschließungsarbeiten in den erwähnten drei Baugebieten kosten in "Herren Höck", Kreenheinstetten, 367 000 Euro. Demgegenüber stehen Erlöse aus Bauplatzverkäufen mit 174 000 Euro gegenüber. "Steigäcker 2" in Altheim schlägt mit 341 000 Euro zu Buche. Reitze: "Hiervon entfallen 33 000 Euro auf Grunderwerb. Demgegenüber stehen Erlöse aus Bauplatzverkäufen von 50 000 Euro in diesem Jahr. Das kleine Baugebiet in Thalheim verursacht Erschließungskosten von 250 000 Euro. Demgegenüber rechnet die Gemeinde mit Einnahmen durch Grundstücksverkäufe in Höhe von 50 000 Euro.

Einen weiteren dicken Brocken im Leibertinger Haushalt bilden in diesem Jahr Kanalsanierungsarbeiten im Zug der Eigenkontrollverordnung. Im Haushaltsplan sind dafür 115 000 Euro eingeplant. Das Land beteiligt sich mit 90 000 Euro an den Kosten. Weitere 370 000 Euro soll der Kanalanschluss von Gehöften im Außenbereich kosten. Landeszuschüsse von 296 000 Euro und Kanal- und Klärbeiträge von 30 000 Euro stehen als Einnahmen dem gegenüber.

Das neue Einsatzfahrzeug für die Feuerwehrabteilung Leibertingen steht mit 310 000 Euro im Haushaltsplan. Aus Landesmitteln erwartet die Gemeinde 174 000 Euro als Kostenbeteiligung. Für den Unterhalt des Feldwegenetzes stellte der Gemeinderat im neuen Haushalt rund 100 000 Euro zur Verfügung. Für das zu hundert Prozent kommunale Tochterunternehmen der Gemeinde, die Bioenergie Leibertingen GmbH bestätigten die Räte 500 000 Euro als Kredit aus der Gemeindekasse.

Haushaltsplan 2017

Der Leibertinger Haushalt für 2017 hat ein Volumen von 9,2 Millionen Euro. Davon entfallen 2,82 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Eingeplant sind neue Kredite über 1,54 Millionen Euro. Armin Reitze bezeichnete die kommunale Einkommenslage als gut. Unter anderem sind für dieses Jahr mit 450 000 Euro Gewerbesteuer 60 000 Euro mehr eingeplant als im Vorjahr. (hps)