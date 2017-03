Leibertingen Leibertingens Sportler sind gut aufgestellt

Bei ihrer Hauptversammlung wählen die Mitglieder den Vorstand und das Jugendteam und blicken optimistisch nach vorne.

Leibingen-Kreenheinstetten – Wahlen und Ehrungen standen bei der Hauptversammlung des Sportvereins Kreenheinstetten/Leibertingen (SVKL) im Mittelpunkt. Die Mitglieder wählten für die kommenden zwei Jahre folgenden Vorstand: Vorsitzender ist Frank Weidle, Schriftführer Peter Frick, Beisitzer Raphael Dreher ist für die Festorganisation zuständig und Stefanie Schell für die Mitgliederverwaltung, der Hausmeister heißt Hubert Fecht. Der in der Jugendvollversammlung gewählte Martin Utz wurde als Jugendleiter im Amt bestätigt. Auch das Jugendorganisationsteam (JOT) wurde auf zwei Jahre neu gewählt: Stellvertretender Jugendleiter ist Markus Fürst, Beisitzer wurden Michael Schmieder und Joachim Braun, Jugendsprecher ist Lukas Utz. Hochachtung erfuhr der ausscheidende Hubert Fecht, der es als JOT-Gründungsmitglied auf 17 Jahre Mitgliedschaft, davon 15 Jahre als Jugendtrainer, brachte.

Martin Utz berichtete, dass der SVKL aktuell mit 34 Aktiven an acht Juniorenmannschaften am Spieltrieb beteiligt sei. Ein eigenständiges Team haben die F- Junioren. A- und B-Junioren sind in einer Spielgemeinschaft mit den Vereinen SV Meßkirch, VfR Sauldorf und FC Walbertsweiler/Rengetsweiler, während die C-, D- und E-Junioren in einer Spielgemeinschaft mit Meßkirch sind. In der nächsten Saison soll die Spielgemeinschaft generell nur mit Meßkirch bestehen. Darauf haben sich Vertreter aus Meßkirch und des SVKL geeinigt. Gründe seien kürzere Wege und die Übereinstimmung in sportlichen Belangen. Erste Gespräche über die Bildung von Mannschaften für die kommende Saison seien bereits geführt worden, die Aufteilung der Trainings- und Spielorte wie auch der Trainer stehe aber noch aus.

Martin Utz hob hervor, dass das mehrmalige Schnuppertraining unter Leitung von Markus Bugge, Andreas Steidle, dem Vorsitzenden Frank Weidle und ihm selbst im Bereich der F-Junioren auf großes Interesse gestoßen war. Auch die Aktion "Jugend-Biwak" im Juli sei ein voller Erfolg gewesen.

Die erste Mannschaft des SVKL spielt derzeit in der Kreisliga B und belegt mit 15 Punkten und 18:16 Toren Platz 5. Trainer Peter Barthel beklagte, dass das vorbereitende Trainingslager in Riegel zugunsten des Weinfestes des SVKL nicht stattfinden konnte. Als Zugänge nannte Barthel Robert Jäger, Simion Blender, Florian Graf, Volker Bücheler, Michael Schmid, Paul Schmid, Kevin Platzer (ab Rückrunde). Abgänge waren Markus Fürst (Karriere beendet), Marcel Glocker (Schwandor/Worndorf) und Sebastian Amann (Aach-Linz). Das erste Spiel der Rückrunde wird am 7. April gegen Herdwangen II ausgefochten. Für die neue Saison wird ein neuer Trainer an Peter Barthels Stelle treten und Barthel wird im Bereich der Jugendmannschaften der SG trainieren.

Wahlleiter Amann führte die Wahlen 2017 durch.

Ehrungen: Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 25 Jahre: Simon Riester; 40 Jahre: Karl-Heinz Hafner, Otmar Kluth, Helmut Fecht, Josef Kleiner und Gerhard Volk.