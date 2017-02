Leibertingen Leibertingen entscheidet nochmal über Nutzungsvertrag

Für Leibertingen geht es um eine Summe von jährlich 60 000 Euro. Jetzt melden sich verschiedene Parteien zu Wort, darunter Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden.

Der Leibertinger Gemeinderat wird sich am Montag erneut mit der Frage beschäftigen, ob die Gemeinde einen Nutzungsvertrag mit der Investorenfirma auf dem möglichen Windparkgelände abschließt oder nicht. Durch eine Pattsituation bei der vorigen Ratssitzung gilt der Antrag der Verwaltung auf Abschluss eines solchen Vertragswerks als abgelehnt. Weil nach Einschätzung von Bürgermeister Armin Reitze mit dieser Ablehnung ein deutlicher finanzieller Nachteil für die Gemeinde verbunden ist, legte er gegen die Ratsentscheidung sein Veto ein. Deswegen muss am kommenden Montag erneut über dieses Thema beraten und abgestimmt werden.

Bereits seit etwa drei Jahren sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau von maximal 18 Windkraftanlagen (WKA) in einem Waldstück zwischen Meßkirch und Leibertingen geschaffen. Das wurde möglich, weil die Verwaltungsgemeinschaft aus Leibertingen, Meßkirch und Sauldorf ein Vorranggebiet für WKAs ausgewiesen hat. Dadurch wurde, so Armin Reitze im SÜDKURIER-Gespräch, erreicht, dass Windräder eben nicht überall im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft gebaut werden dürfen, sondern nur in diesem Vorranggebiet. Deswegen könnte jetzt sofort ein Investor mit dem Bau von Windrädern anfangen.

Die norddeutsche Windkraftfirma, die als Investor auftreten möchte, hat nun auch der Stadt Meßkirch und der Gemeinde Leibertingen angeboten, einen Nutzungsvertrag abzuschließen. Der Firma gibt das, so argumentiert die Verwaltung, mehr Planungssicherheit. Dem Grundeigentümer gebe das zum einen ein Mitspracherecht bei der Planung der Windkraftanlagen und eine jährliche Zahlung, selbst wenn auf seinem Grundstück kein Rad gebaut ist. Für Leibertingen geht es um eine Summe von rund 60 000 Euro pro Jahr.

Die bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden hat sich voll auf die Seite des Leibertinger Bürgermeisters gestellt. In einer Mail an den Rathauschef betont die Politikerin: "Ich bedauere die Pattsituation, denn auch ich sehe für Ihre Gemeinde Chancen. Zum einen könnten Sie die Standortplanung beeinflussen und zudem von den Pachtzahlungen profitieren."

Der ehemalige Leibertinger Bürgermeister Heinrich Güntner mahnt bei der wieder auflebenden Diskussion um die Nutzung der Windkraft zur Besonnenheit. Seiner Meinung nach haben sowohl die Atomenergie als auch die Stromgewinnung durch Kohle keine Zukunft. Trotzdem brauchen wir Strom. Güntner: "Wir müssen zu jedem Strohhalm bei der Energiegewinnung greifen. Dazu gehört natürlich auch das Sparen." Außerdem müssten bei der Nutzung von alternativen Energien "Kröten geschluckt werden". Dazu zählt der Pensionär den Schattenwurf von Windrädern genauso wie Mais-Monokulturen oder Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern historischer Gebäude.

Lothar Braun-Keller vom Bäumle-Hof sitzt für die Bündnisgrünen im Sigmaringer Kreistag. Er hofft, dass durch die Diskussion neues Interesse der Leibertinger an einem Bürgerwindpark entsteht.