Leibertingen Laster wird bei Kontrolleaus dem Verkehr gezogen

Wegen erheblicher technischer Mängel an seinem Laster musste einem 33-Jährigen auf der B 311 zwischen Meßkirch und Tuttlingen die Weiterfahrt untersagt werden.

Während einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen Mängel an der Bremsanlage sowie Durchrostungen am Rahmen des Lasters fest, teilt die Polizei mit. Diese Mängel wurden durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle als so erheblich eingestuft, dass der Sattelzug sofort aus dem Verkehr gezogen wurde.