Leibertingen Kultur- und Tourismusverein Leibertingen: Rückschau auf ein Jahr voller Abwechslung

Der Wanderweg zu Campus Galli ist Thema bei Jahresversammlung, da sich Privatwaldbesitzer und die Fürst zu Fürstenbergische Forstverwaltung beschweren. Laut dem Vorsitzenden Heinrich Güntner sei hier die freie Zugänglichkeit nicht mehr gegeben.

Der Vorsitzende des Kultur- und Tourismusvereins, Heinrich Güntner, zeigte sich erfreut über den Besuch von über 30 Mitglieder zur Hauptversammlung in Thalheim. Positiv blickte er auf das zurückliegende Jahr zurück.

Für die Landjugend und Neuzugezogene habe er zwei Dorfrundgänge bei ordentlicher Beteiligung durchgeführt. Ein Höhepunkt war der Tag der offenen Gärten in Leibertingen. Das Interesse war riesengroß, hunderte Besucher bewunderten die fantasievoll gestalteten Gartenparadiese. Beim verregneten 40. Wildensteiner Jahrmarkt hat der Tourismusverein die 14. Dorfmeisterschaft im Hufeisen werfen veranstaltet. Die Anschaffung von zwölf Bannerfahnen für den Jahrmarkt habe zu Buche geschlagen, berichtete Kassiererin Waltraud Kern. Deren Entlastung nahm Gisela Riester vor, sie lobte die sehr gut geführte Vereinskasse. Bürgermeister Armin Reitze leitete die Wahlen, die sehr flott über die Bühne gingen. Vorsitzender Heinrich Güntner war bereit noch zwei Jahre sein Amt weiterzuführen, "dann ist aber definitiv Schluss", fügte er an. Sein Stellvertreter Helmut Gröner, Kassiererin Waltraud Kern, Schriftführer Siegfried Müller und die drei Beisitzer Angelika Biselli, Angela Frei und Thomas Heinrich sowie die Kassenprüfer Gisela Riester und Maria Braun wurden ebenso einstimmig wiedergewählt.

Einen Vortrag über die Burg Wildenstein hielt Thomas Heinrich, Leiter der Jugendherberge Wildenstein. Mit seiner Frau Beatrice Lier sowie zwölf Vollzeit und zehn Teilzeitkräften stehen sie ganzjährig für die Gäste zur Verfügung. In den nächsten Jahren stehen Renovierungsarbeiten im Sanitär- und Elektrobereich an, dadurch könnten etwa 20 Betten wegfallen, so Heinrich. In diesem Jahr sind außerdem Sanierungen am Dach notwendig, weshalb am Westturm ein Gerüst angebracht wurde. Von Ostern bis zu den Herbstferien herrscht auf der Burg Hochbetrieb, der größte Teil der über 25 000 Übernachtungsgästen seien Schulklassen, sagte Heinrich. Zur Besichtigung von Campus Galli hat die Jugendherberge 2016 über 1100 Eintrittskarten verkauft.

Diskussionsthema war auch der Wanderweg zu Campus Galli. "Wir wollten die Zick-Zack Strecke verbessern, wir haben erhebliche Probleme mit Privatwaldbesitzern und der Fürst zu Fürstenbergischen Forstverwaltung bekommen", berichet Güntner. Die freie Zugänglichkeit nach dem Landeswaldgesetz sei hier nicht mehr gegeben und es sei lästig und bedauerlich zugleich bei Gesprächen mit Betroffenen keine Einigkeit zu erzielen, so Güntner.

Ausblick für 2017

Gunter Haug stellt am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr im Bürgerhaus in Altheim sein neues Buch "Margrets Schwester" vor. Mit Schulkindern plant Heinrich Güntner, eine Baumallee zu pflanzen. Nach dem Standort wird noch Ausschau gehalten. Grußworte mit Informationen hielt Donaubergland Geschäftsführer Walter Knittel und Donautal Guide Armin Hafner.