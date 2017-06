Leibertingen Köhlerzunft plant Festmarathon zum 20. Geburtstag

Der Narrenverein Köhlerzunft Thalheim hat ein großes Programm geplant, um sein 20-jähriges Bestehen zu feiern. Von 30. Juni bis 9. Juli feiert die Zunft einen Festmarathon. Im Mittelpunkt steht ein Kohlenmeiler: Er wird mit 14 Festmetern Eschen- und Buchenholz gefüttert und soll 800 Kilo Holzkohle liefern. Diese Kohle wird am letzten Festtag verkauft.

Leibertingen-Thalheim – „Wenn schon, denn schon“: Nach diesem Motto feiert die Thalheimer Köhlerzunft ihr 20-jähriges Bestehen. Das Fest beginnt am 30. Juni und endet erst zehn Tage später, am 9. Juli. Im Mittelpunkt steht ein echter Kohlenmeiler. Der Festmarathon beginnt mit dem Anzünden des Meilers durch Bürgermeister Armin Reitze und endet mit dem Verkauf der Holzkohle, die in diesen Tagen gewonnen wird.

Johannes Schalk ist einer der drei gleichberechtigen Zunftmeister des Thalheimer Narrenvereins. Er betont: „So ein Fest kann niemand allein organisieren, das ist eine echte Gemeinschaftsleistung.“ Der Narrenchef rechnet damit, dass von den fast 300 Mitgliedern des Vereins rund 150 als freiwillige Helfer den Festmarathon aufrecht erhalten. Schalk erklärt: „Einige von uns opfern für diese Zeit sogar Urlaubstage.“

Dabei habe alles recht harmlos angefangen, schildert Schalk die Arbeit der vergangenen Monate. Der Verein wollte sein 20-jähriges Bestehen feiern. Das habe vor einem guten Jahr schon festgestanden. Über die Art und Weise hätten unterschiedliche Vorstellungen geherrscht. So standen ein Narrentreffen oder ein Festzelt-Wochenende auf der Diskussionsliste. Das änderte sich erst im vergangenen Sommer. Damals erlebten einige Vereinsmitglieder den Aufbau und Betrieb eines Kohlenmeilers in Storzingen. Schalk erzählt: „Da wir eine Köhlerzunft sind, stand fest, dass wir das auch machen werden.“ Aber selbst zu diesem Zeitpunkt dachte noch niemand an den jetzt bevorstehenden Festmarathon. Der Zunftmeister berichtet: „Es kam eines zum anderen. Immer neue Ideen wurden eingebracht, bis das jetztige Festprogramm stand.“

Ein funktionierender Kohlenmeiler ist eine Wissenschaft für sich. Für den Aufbau und Betrieb eines Kohlenmeilers wird ein echter Köhler gebraucht. Den hatten die Thalheimer bei ihrem Ausflug nach Storzingen in der Person von Frank Heidecker aus dem oberschwäbischen Münzdorf kennengelernt. Am kommenden Samstag, 24. Juni, zwischen 8 und 12 Uhr wird der Kohlenmeiler beim Sportplatz zwischen Altheim und Thalheim aufgebaut. Zur Größe des Meilers nennt Johannes Schalk zwei Zahlen. Aus 14 Festmetern Eschen- und Buchenholz sollen 800 Kilo Holzkohle werden.

Für den Köhler bedeute diese Zeit harte Arbeit, erklärt Schalk. Der Meiler müsse ständig kontrolliert werden. „Das gilt natürlich auch nachts. Deswegen möchte der Köhler so unbequem wie möglich schlafen.“ Zusammengerechnet komme Frank Heidegger in jeder der Meiler-Betriebsnächte auf durchschnittlich eineinhalb Stunden Schlaf.

Das Festprogramm

24. Juni:

ab 8 Uhr: Aufbau des Kohlenmeilers beim Sportplatz

30. Juni:

18.30 Uhr: Anzünden des Meilers durch Bürgermeister Armin Reitze

Ab 21 Uhr: Party mit DJ Chris

1. Juli:

Ab 10.30 Uhr: Bewirtung

Ab 20 Uhr: Michel und Joe spielen Folk, Rock, Blues und Stuss

2.Juli:

ab 10.30: Frühschoppen und Mittagessen

ab 14 Uhr: Kaffee und Kuchen

3. bis 7. Juli:

ab 16: Festbetrieb

8. Juli:

8 Uhr: Meileröffnung

ab 16 Uhr: Kindernachmittag

ab 19.30: Unterhaltungsabend

9. Juli:

ab 10.30: Festbetrieb und Holzkohlenverkauf