Leibertingen Köhlerzunft Thalheim bereitet Jubiläumsmeiler vor

Die "Köhlerzunft" aus Thalheim feiert ihr 25-jähriges Bestehen und baut dazu einen besonderen Kohlemeiler.

Es hört sich in der Fasnet fast schon geheimnisvoll an: "Wir sind die Köhler aus Thalheim". Doch was Köhlersein im Alltag vor Jahrhunderten für die Betroffenen tatsächlich bedeutete, geht im Trubel der fünften Jahreszeit unter. Gegenwärtig erleben die Mitglieder der Köhlerzunft am eigenen Leib, wie schwer und mühevoll der Köhleralltag tatsächlich war. Zur 25-Jahr-Feier der Narrenzunft richten die Thalheimer einen Kohlenmeiler ein. Vom 30. Juni bis zum 9. Juli sollen bis zu 900 Kilo Holzkohle entstehen. Deshalb entschied sich die Zunft für ein zehntägiges Jubiläumsfest. Bevor der Meiler am kommenden Freitag von Bürgermeister Armin Reitze offiziell angeheizt wird, musste der Holzstapel erst einmal aufgebaut werden. Dazu trafen sich am Samstag zehn Vereinsmitglieder. Unter Anleitung von Frank Heideker, dem Köhler aus Hundersingen, schichteten die Helfer die langen Holzscheite auf. Im Gegensatz zu den früheren Köhlern standen dem Einsatzteam ein Radlader als Transporter und eine Motorsäge zur Verfügung.

Bei der Arbeit lernten die Helfer, dass es mit dem bloßen Aufschichten nicht getan ist. Die Holzscheite werden um einen Punkt herum aufgestapelt. Frank Heideker: "Der Meiler soll natürlich rund werden und auch nicht abrutschen." Deswegen bat der Köhler die Helfer, immer wieder den langsam wachsenden Meiler bei einem Rundgang zu prüfen, ob er tatsächlich rund wird. Selbst griff Heideker immer wieder zum Meterstab, um bei Bedarf eingreifen zu können. Eingreifen bedeutete in diesem Fall, falsch gesetzte Holzscheite herauszunehmen und sie an anderer Stelle wieder einzubauen.

Am kommenden Donnerstag wird der aufgeschichtete Meiler noch mit einer zehn Zentimeter starken Humusschicht abgedeckt. Das Holz im Meiler soll nicht verbrennen, sondern verschwelen. Außerdem soll kein Waldbrand entstehen. Immerhin erreicht die Anlage nach eineinhalb Tagen "aufheizen" eine Arbeitstemperatur von 650 Grad. Dauerüberwachung ist daher angesagt. Heideker schläft vor Ort, kontrolliert Tag und Nacht im Zwei-Stunden-Rhytmus den Meiler und sorgt damit für die nötige Betriebssicherheit. An der Farbe des Rauchs, der aus speziell angelegten Leitungen, den sogenannten Pfeifen, aus dem Meiler emporsteigt, kann der Köhler den Betriebsstand erkennen. Er muss immer wieder auf den Meiler steigen und die Humusschicht per Gießkanne mit Wasser versorgen. Heideker: "Dafür hatten die Köhler früher Schuhe mit Holzsohlen und ich habe heute selbstverständlich auch solche Schuhe." Selbst moderne Arbeitsschuhe seien der durch die Humusschicht entweichenden Hitze nicht gewachsen.

Meiler

Bei dem Thalheimer Meiler handelt es sich um einen deutschen Meiler, einen der in der Fachwelt vier bekannten Meilertypen. Aus den 15 Raummetern Buchenholz sollen in zehn Tagen rund 900 Kilo Holzkohle werden, wobei 15 Raummeter etwa acht Traktoren-Anhängern voller Holzscheite entsprechen. (hps)