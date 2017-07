Leibertingen Köhlerzunft Thalheim beendet Festwoche am Kohlemeiler

Köhlerzunft Thalheim beendet Festwoche am Kohlemeiler

Das zehntägige Geburtstagsfest der Thalheimer Köhlerzunft rund um den Kohlemeiler endete am Samstag pünktlich um acht Uhr mit dem Auseinanderziehen des Meilers. Dazu waren Köhler Frank Heidecker mit seiner Assistentin Anita Geiselhart und Bürgermeister Armin Reitze im Einsatz, die den Kohlemeiler geöffnet. Sie wurden unterstützt von einem Dutzend Helfer der Köhlerzunft.

Mit speziell angefertigten Gerätschaften, Gabeln und Rechen wurde die Holzkohle aus dem Meiler gezogen. Für alle eine schweißtreibende Arbeit. Zur heißen Kohle kamen so die sommerlichen Temperaturen hinzu. Großflächig wurde die Kohle verteilt, um sie abkühlen zu lassen. Nach knapp einer Stunde war dies geschehen und die Kohle wurde gesiebt, in Säcke abgepackt und für 30 Euro pro 15 Kilo verkauft.



Ein sehr positives Resümee über die Festwoche zogen die beiden Zunftmeister Johannes Schalk und Reiner Liehner. "Der Besuch war einfach überwältigend, wir wurden regelrecht überrannt", sagte Liehner. "Am Mittwoch waren 500 Besucher hier, die geräucherten Forellen waren sehr begehrt." Ein Lob haben beide auch für die beteiligten Musikkapellen, Bands sowie für die Teilnehmer des Liederabends mit Adolf Riester mit seiner Ziehharmonika. Und: "Wir haben ein gutes Team, es ist eine Freude, hier Zunftmeister zu sein", stellte Schalk fest. Auf die Frage, ob sie sich noch einmal so ein Spektakel vorstellen könnten, sagen beide übereinstimmend: "Ja durchaus, vielleicht in fünf Jahren zum 25-Jahr-Jubiläum."