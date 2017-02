Leibertingen In Kreenheinstetten kommt die zweite Chance für Nahwärme

In Kreenheinstetten kommt die zweite Chance für Nahwärme

Der Ortschaftsrat rührt kräftig die Werbetrommel für ein Projekt, für das es inzwischen vom Land eine deutlich höhere Förderung gibt.

Leibertingen-Kreenheinstetten – Vor Kurzem erst hatte die Singener Firma Solarcomplex bei einem Infoabend die Bürger detailliert über die neue Situation bei der Verwirklichung des Nahwärmenetzes in Kreenheinstetten informiert. Der Grund: Jetzt bietet sich die zweite Chance dank eines neuen Förderprogramms des Landes. Ein erster Anlauf 2014 wurde auf Eis gelegt, da sich damals zu wenig Haushalte gefunden hatten, die sich anschließen lassen wollten. Mittlerweile habe sich aber sehr viel getan, sodass eine zweite, vielversprechende Chance für Kreenheinstetten gegeben ist, Nahwärme und schnelles Internet zu bekommen.

In der jüngsten Ortschaftsratsitzung wurde erneut die Werbetrommel für dieses Projekt gerührt. Es verspricht "ökologische Nahwärme zu günstigen Preisen und schnelles Internet als zwei wertvolle Schritte in die Zukunft von Kreenheinstetten", schreibt die Ortsverwaltung in einer Stellungnahme. Die Räte, allen voran Ortsvorsteher Guido Amann, gaben ihrem Wunsch, mehr interessierte Haushalte beim zweiten Durchgang zur Verwirklichung des Projektes zu gewinnen, deutlich Ausdruck.

Im Vergleich zum Anlauf vor drei Jahren ist inzwischen auch eine andere Faktenlage zu verzeichnen. Insgesamt werden bei dem neuen Ansatz durch 2,5-fache Landesförderung die gleichen Konditionen wie in Leibertingen erreichbar. Die Nahwärmeversorgung soll zentral bei der Firma Naturenergie Bäumlehof eingerichtet werden. Im Gespräch mit dem Betreiber des Biogasstandortes zwischen Kreenheinstetten und Leibertingen, Lothar Braun-Keller, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass seitens der Umwandlung von Biogas in Wärmenergie bereits zwei Gasmotoren im Einsatz sind.

"Diese Motoren können jeweils bei Volllast 250 Kilowatt elektrische und 290 Kilowatt thermische Energie liefern", so Braun-Keller, was einem Wirkungsgrad von 90 Prozent entspräche.

Die Hoffnung der Kreenheinstetter Ortschaftsräte ist jetzt groß, mehr Interessenten von dem Vorhaben begeistern zu können als beim ersten Anlauf vor drei Jahren. Sie wiesen nochmals darauf hin, eine fristgerechte Abgabe des in jedem Kreenheinstetter Haushalt eingegangenen Vertragsantrages sei bis Ende Februar nötig, um die Zuschüsse für die Gemeinde beantragen zu können. Der Wunsch der Räte lautete, es sollten "spürbar mehr" Haushalte als beim ersten Versuch mitmachen.

2014 wurde das Projekt Nahwärmenetz auf Eis gelegt, da damals zu wenig Abnehmer Verträge für ein zu weitverzweigtes Netz abschließen wollten. Noch in diesem Monat sollten Interessenten in Kreenheinstetten ihr Anschlussvorhaben in einem Antrag bekunden, damit die "Bürgerenergiegenossenschaft Leibertingen" den Antrag für die inzwischen wesentlich höheren Zuschüsse stellen kann.

Es soll keine Energiezentrale, wir ursprünglich vorgesehen, in Kreenheinstetten geben, die Nahwärme wird vom Unternehmen Naturenergie Bäumlehof in Leibertingen bereitgestellt werden. Drei Quellen stehen dort zur Verfügung: Abwärme von zwei Biogasmotoren, Heizkessel mit Hackschnitzelfeuerung und für Engpässe ein Ölbrennerkessel, außerdem hält die Firma einen 1500 Kubikmeter großen Heißwasserspeicher zur Pufferung vor.

Konditionen

Die neuen Konditionen sind: Nettoarbeitspreis 8,5 Cent pro Kilowattstunde und 252,36 Euro Nettogrundpreis pro Jahr. Die Mindestabnahme beträgt 10 000 Kilowattstunden Heizleistung. Zusätzlich zur Nahwärme soll auch der Anschluss an das Glasfasernetz für den Ortsteil Kreenheinstetten erfolgen und dank schnellem Internet "für die Zukunft fit machen", so ist es in einer amtlichen Mitteilung zu lesen. (hu)