Meßkirch-Leibertingen Hegering unter bewährter Führung

Die Mitglieder des Hegerings Meßkirch haben sich zur Hauptversammlung getroffen, die Wahl des Vorstands stand dabei im Mittelpunkt. Für vier Jahre einstimmig gewählt wurde Hegeringleiter Armin Hafner, er führt dieses Amt mittlerweile seit 16 Jahren aus. Sein Stellvertreter Anton Hensler und Kassierer Wilfried Wagner wurden ebenfalls wiedergewählt, ebenso die Kassenprüfer Siegbert Jäger und Wolfgang Schweikart.

Die Versammlung eröffneten die Jagdhornbläser unter Leitung von Siegbert Jäger. Armin Hafner hielt in einer Diaschau einen Rückblick auf das Jahr 2016. Seit 17 Jahren wird die Fuchsjagdwoche erfolgreich durchgeführt. Ein besonderes Erlebnis für die Jäger war der mehrtägige Besuch der Messe "Hohe Jagd" in Salzburg. Mit über 100 Jägern nahm der Hegering bei einer Demonstration vor dem Rathaus in Meßkirch beim Besuch von Landwirtschaftsminister Alexander Bonde teil. Höhepunkte waren die Trophänenschau, das Hegeringschießen und die Hegeringstammtische in Rast und Menningen. Diskussionsthema war die Bejagung von Jungfüchsen.

Von den Jagdhornbläsern berichtete Bläserobmann Otto Schober über deren Aktivitäten und die Hubertusmesse in Schwenningen. Den Kassenbericht trug Wilfried Wagner vor. Im Hegering sind derzeit 160 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 57 Jahren eingetragen. Hegeringleiter Armin Hafner informierte über den jüngsten Vorfall auf Gemarkung Leibertingen. Im Gewann "Brechgrube" in der Nähe vom Bandfelsen wurden fünf Tiere vermutlich von Luchs Friedel gerissen. Das Ergebnis der Untersuchungen würde in den nächsten Tagen vom Ministerium bekannt gegeben, sagte Hafner.

Er informierte noch über Waffenkontrollen, Waffentransport und Wildtierkrankheiten. Ein aktuelles Thema sei die Hundesteuerbefreiung für Jagdhunde. Sie müssten eine Jagdbrauchbarkeits-Prüfung abgelegt haben, um von der Abgabe befreit zu werden.

Am 17. Februar findet das Fuchswoche-Streckenlegen und am 4. März die Trophänenschau in Langenhart statt. Im April treffen sich die Jäger zum Hegeringschießen in Herbertingen.