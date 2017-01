Der Haushaltsplan für Leibertingen soll im Februar verabschiedet werdenDie Vorberatung zeigt, dass die Ausgaben schneller steigen als die Einnahmen

Streichung von öffentlichen Leistungen und Anhebung von Gebühren – das könnte für die Bewohner von Leibertingen in Zukunft Realität werden. Das bleibt als Fazit von der Haushaltsvorberatung im Leibertinger Gemeinderat. Der Haushaltsplan 2017 soll im Laufe dieses Monats verabschiedet werden. Daniel Bahr von der Stadtverwaltung Meßkirch ist auch für die Betreuung der Leibertinger Rathauskasse verantwortlich und betonte im SÜDKURIER-Gespräch, dass die jetzt im Rat behandelten Zahlen vorläufigen Charakter haben. Bahr: "Es ging in dieser Sitzung eher darum, Tendenzen aufzuzeigen."

Eine dieser Tendenzen ist aber bereits deutlich und wiederholt die Ausgangslage von Anfang 2016. Der Kämmerer erläutert den Hintergrund so: "Das Haushaltsrecht besagt, dass die Zuführungsrate vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss wie die Summe der Kreditrückzahlungen." Dieses Ziel wird in Leibertingen in diesem Jahr nicht erreicht, das war bereits 2016 so.

In konkreten Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Leibertingen überweist an die Geldhäuser 209 000 Euro, um kommunale Schulden zu tilgen. Die Zuführungsrate, die mindestens genau so hoch sein sollte, liegt aber bei 163 000 Euro. Noch kann der Kämmerer diese Lücke stopfen. Im Fachjargon hat er im Vermögenshaushalt noch "Ersatzdeckungsmittel" zur Verfügung, beispielsweise aus Grundstücksverkäufen. Diese Entwicklung zeichnet sich ausgerechnet zu einem Zeitpunkt ab, in dem die Gemeinde nahezu Rekordeinnahmen durch die florierende Konjunktur verbuchen kann. Demnach steigen die Einnahmen in diesem Jahr auf 3,3 Millionen Euro, das sind 150 000 Euro mehr als im Vorjahr. Da beliefen sich die Einnahmen auf 3,15 Millionen Euro.

Aus Sicht des Kämmerers liegt der Grund für diese Entwicklung in den deutlich gestiegenen Ausgaben der Gemeinde. Bereits 2016 hat der Gemeinderat vor dem Hintergrund dieser Entwicklung die Gewerbesteuer und die Grundsteuer angehoben.

Wenn die Einnahmen nicht erhöht werden können, müssen im Notfall Ausgaben gestrichen werden. In dieser Feststellung herrschte im Rat Einigkeit. Noch bleibt die Frage, an welchen Stellen Sparpotential ist. Allein im Krippen- und Vorschulkinderbereich werden die Kosten 2017 um acht Prozent ansteigen. Die entsprechenden Kapazitäten in Leibertingen sind, so Bürgermeister Armin Reitze, voll ausgeschöpft. Hier kann sich Reitze kaum Einsparungen vorstellen. Allerdings erinnerte er daran, dass die Elternbeiträge nur etwa zehn Prozent der Kosten abdecken würden.

Einsparmöglichkeiten

Wie schwer Einsparmöglichkeiten im Detail werden könnten, wurde an einem Beispiel in der aktuellen Sitzung deutlich. Der Vorentwurf für den Haushaltsplan listet im Bereich der im Rathaus betriebenen Poststelle ein Defizit von 10 000 Euro aus. Der Rathauschef unterstrich aber, dass die Poststelle sehr gut angenommen werde. Unter den Kunden seien auch viele Gewerbetreibende. Außerdem bezeichnete er die Summe von 10 000 Euro wegen innerer Verrechnungen als stark überzeichnet.