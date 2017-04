Leibertingen Hauptversammlung Leibertingen: Seit vielen Jahren im Dienst der Feuerwehr

Bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr Leibertingen werden Horst Boos und Ulrich Stekeler für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet.

Leibertingen – Die vier Abteilungen der Gesamtwehr Leibertingen haben sich zur Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus getroffen. Im Mittelpunkt standen viele Berichte, Beförderungen und Ehrungen. Kommandant Rainer Rudolf und Schriftführerin Nadine Steidle berichteten von insgesamt 18 Einsätzen im vergangenen Jahr.

Sechs Mal wurde die Feuerwehr über die Brandmeldeanlage der Firma Mahle zu kleineren Einsätzen gerufen. Dabei war der Druckbelüfter ein wichtiges Einsatzgerät. So auch bei einem Kabelbrand in der Umspannstation der EnBW in Lengenfeld. Die Brandmeldeanlage auf Burg Wildenstein löste zwei Mal Alarm aus, Grund war eine zu heiße Dusche, der Dampf löste im Umkleideraum den Rauchmelder aus.

Zwei Ölspuren mussten außerdem beseitigt werden, ein Autokabelbrand gelöscht und ein total verrauchtes Wohnhaus belüftet werden. Ein Einsatz diente der Suche nach einer vermissten Person, mit der Tauchpumpe musste zudem Wasser aus zwei Kellern gepumpt werden.

340 Einsatzstunden

Insgesamt beteiligten sich 75 Feuerwehrleute mit 340 Einsatzstunden im vergangenen Jahr, war in den Berichten der Feuerwehr zu hören. Die Gesamtwehr Leibertingen zählt 103 Aktive, davon vier Frauen. In die Altersabteilung wechselten die neun Feuerwehrmänner: Horst Boos (Thalheim), Stefan Schwanz (Leibertingen) und aus Kreenheinstetten: Markus Haas, Berthold und Emil Steidle, Gerhard Halder, Bernd Füssel, Ludwig Braun und Alex Sigwart. Somit stieg die Zahl auf 41 Feuerwehrleute in der Altersabteilung, dies gab deren Kommandant Horst Boos bekannt. Insgesamt drei Treffen fanden 2016 statt.

Neu in die Feuerwehr aufgenommen wurden: Janet Schüle, Heike Winter und Dirk Przibilla aus Leibertingen und Jonah Keller aus Kreenheinstetten. Erfreulich ist der Zuwachs in der Jugendfeuerwehr. Neu eingetreten sind: Hanna Reitze, Anna und Andreas Biselli Leibertingen und Tim Tarrach und Lukas Utz aus Kreenheinstetten.

Bürgermeister Armin Reitze und Kommandant Rudolf nahm die Ehrung verdienter Feuerwehrmänner vor. Zum neuen Ehrenmitglied wurde Ulrich Stekeler ernannt, er trat 1971 in die Thalheimer Wehr ein. Horst Boos wurde in der Hauptversammlung zum Ehrenabteilungskommandant ernannt. Er war mehr als 20 Jahre in Thalheim Kommandant, er trat 1974 in die Wehr ein. Die neu- und wiedergewählten Abteilungskommandanten aus Altheim und Leibertingen erhielten ihre Ernennungsurkunden aus der Hand des Bürgermeisters.

Feuerwehrmänner befördert

Dieser nahm noch die Beförderungen von Wehrmännern vor. Christian Wolf (Leibertingen) zum Brandmeister, Alexander Liehner und Benjamin Glöckler (beide Thalheim) zum Hauptfeuerwehrmann und Kevin Braun, Markus Bugge, Achim Füssel und Ralf Rebholz (Kreenheinstetten) wurden zum Oberfeuerwehrmann ernannt.

Grußworte sprachen Kreisbrandmeister-Stellvertreter Karl-Heinz Dumbeck aus Bad Saulgau und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Friedrich Sauter, aus Leibertingen. Beide lobten den sehr guten Schriftführerbericht und den Zuwachs in der Jugendfeuerwehr.