Leibertingen Gemeinderat stimmt für ELR-Antragsstellung als Schwerpunktgemeinde

Ein Gemeindeentwicklungskonzept stellte Tina Hekeler vom Büro Planstatt Senner im Gemeinderat vor.

Genannt wird darum etwa die Vision einer Donau-Seilbahn von Irndorf nach Buchheim. Schwerpunktbereiche in Thalheim sind die Sanierungen von Rathaus und Bürgerhaus. Dafür benötigt die Gemeinde Zuschüsse. In der Diskussion ging es so um die Antragstellung im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Beschlossen wurde in dem Gremium dann, den ELR-Antrag als "Schwerpunktgemeinde" zu stellen.