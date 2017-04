Leibertingen Gelungenes Jahreskonzert in Kreenheinstetten

Der Musikverein Kreenheinstetten beglückt sein Publikum mit Sekt und auserlesenen Stücken. Der Blasmusikverband ehrt vier Musiker für je 10 Jahre und zwei für je 20 Jahre Mitgliedschaft

Leibertingen – Der Musikverein Kreenheinstetten beglückte sein Publikum mit auserlesenen Stücken. 60 Musiker begeisterten etwa 230 Besucher des Jahreskonzerts. Zur Begrüßung gab es ein Gläschen Sekt.

Mit "Euphoria" von Martin Scharnagl überraschte das erste Stück im Konzert mit häufigen Wechseln von Rhythmus und Melodie. Nur mit verlängerten Proben und zusätzlichen Registerproben war in der relativ kurzen, anstrengenden Vorbereitungszeit das anspruchsvolle Programm zu schaffen.

Andrea Braun führte durch das Programm. Gekonnt stimmte sie auf die einzelnen Stücke ein, erzählte von den Komponisten und deren Hintergrund. Bemerkungen aus den Proben ließen die Konzertgäste schmunzeln. Michael Scharnagl ist der Komponist von mehreren Stücken, die zur Aufführung kamen. Tatsächlich steht der Begriff Euphoria auch für eine synthetisch hergestellte Droge. Vom Griechischen her drückt es ein Gefühl des Wohlbefindens, der Hochstimmung und der Lebensfreude aus. So wurden die Konzertgäste richtig eingestimmt.

Im zweiten Stück, das auch aus der Feder von Martin Scharnagl stammt, ging es um die schwungvolle Polka "Neue Wege". Mit "Happy Trumpets" standen die Männer und Frauen am hohen Blech im Mittelpunkt des Programms. Hier konnten Trompeter und Flügelhornbläser zeigen, ob sie wirklich das Rückgrat des Orchesters sind.

Das nächste Stück "Blue Night" von Walter Schneider im Arrangement von Steve Mc Millan wechselte in der Stilrichtung der Musik. Der "Biguine" ist ein Tanz, der dem langsamen Rumba sehr ähnlich ist und stammt aus den karibischen Inseln. Eine traditionelle englische Weise folgte mit dem Stück "Grandfathers Clock", zu Deutsch "die Uhr meines Großvaters". Wie die Uhr zuverlässig und beständig tickt, geht dann auch das Stück. Peter Schad hat es für Blasorchester arrangiert. Als Solisten traten David Dreher am Tenorhorn und Selina Deufel mit der Piccoloflöte auf.

Zum Komponisten Martin Scharnagl sagte Andrea Braun, dass er ein junger Berufsmusiker sei, der aus Tirol stammt und traditionelle mit der modernen Blasmusik verbindet. Mit der Polka "Augenblicke" kam ein weiteres Stück von Scharnagl zur Aufführung.

Vor der Pause ehrte die stellvertretende Vorsitzende Daniela Mayer langjährige Musikanten. Josef Kugler, der Vorsitzende des Bezirks III des Blasmusikverbands Sigmaringen, überreichte die Urkunden. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: Sandra Braun (Klarinette), Franziska Kastl (Tenorsaxophon), Linda Schell (Klarinette) und der Vorsitzende Jochen Janke (Posaune). Für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Markus Braun (Trompete) und Annika Blender (Klarinette) geehrt.

Nach der Pause ging es mit "Alpine Inspirations" von Martin Scharnagl weiter, der seine Liebe zur Bergwelt, Heimat und Tradition in seinen Stücken verarbeitet. Es folgte von Markus Götz die zu einem Abenteuerfilm komponierte Filmmusik "Adventure". Andrea Braun forderte dazu auf, das "Kopfkino" in Gang zu setzen, tatsächlich gibt es keinen Film dazu. Es war die Fantasie des Publikums gefragt. Kurz bevor der Taktstock sinken konnte, eilte ein flinker Popcorn-Verkäufer durch den Saal und verteilte kleine Becher mit Popcorn. So war wieder ein lustiger Akzent gesetzt.

Im Stück "You raise me up", was "du richtest mich auf" bedeutet, spielte Heidi Klaiber-Utz ein Solo am Altsaxofon. "The Return" von Markus Götz brachte den Kinohelden von seinen Abenteuern zurück. Nach einer kleinen Inspiration zum Thema Musik, die doch alles bedeuten kann, kam als letztes Stück "Allgäu Land" von Kurt Gäbele. Die Besucher klatschten im Takt mit.

Anschließend wurde Dirigent Gerhard Braun von seinen Musikern besonders geehrt. Er bekam einen riesigen Geschenkkorb und ein T-Shirt. Bei der Zugabe "Von Freund zu Freund" musste er es anziehen. Darauf steht: "Nur wo Dirigent drauf steht, ist auch Dirigent drin", was zum allgemeinen Lachen anregte.

Der gelungene Abend wurde von vielen noch genutzt, um anschließend mit Bekannten und den Musikern ins Gespräch zu kommen. Der nächste größere Event ist am 17. Juni zusammen mit Obacht Blech.

