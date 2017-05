Leibertingen Geehrte Blutspender

Joachim Braun und Friedrich Sauter werden für 75 Spenden ausgezeichnet

Leibertingen (xk) Zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in Leibertingen hat Bürgermeister Armin Reitze zusammen mit Yvonne Rettig vom Roten Kreuz in Meßkirch an sieben Blutspender Urkunden, Ehrennadeln und von der Gemeinde Weinpräsente übergeben.

Für 75-faches Blutspenden wurde Joachim Braun aus Kreenheinstetten und Friedrich Sauter aus Leibertingen geehrt. Elisabeth Fecht, Silke und Pius Steidle, die alle aus Kreenheinstetten kommen, wurden bei der Gelegenheit für 25-maliges Blutspenden ausgezeichnet. Christian Jäger aus Leibertingen und Sandra Maile aus Thalheim wurden schließlich für zehnmaliges Blutspenden ausgezeichnet.