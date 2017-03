Leibertingen Fusion der Chöre Thalheim und Buchheim steht im Raum

Liederkranz-Vorsitzender Wilfried Knittel hegt eine besondere Zukunftsvision. Er kann sich eine Fusion mit dem Chor in Buchheim vorstellen.

Im Proberaum haben die Sänger des Liederkranzes Thalheim ihre Hauptversammlung abgehalten. Vorsitzender Wilfried Knittel, nun ein Jahr im Amt, sprach von einem erfolgreichen Vereinsjahr und überraschte mit seinen Gedanken, eine Fusion beider Chöre, Thalheim und Buchheim, anzustreben.

"Schon über vier Jahrzehnte treten wir gemeinsam als Chorgemeinschaft auf. Man sollte endlich alte Zöpfe abschneiden. Vieles wäre einfacher", so die Aussage des Vorsitzenden. Das fange schon bei den Wahlen bei der schwierigen Ämterbesetzung in den Vorständen an. Bei einigem Wünschenswertem im Bereich Finanzen hat Knittel den Rotstift für den Liederkranz angesetzt. Sein Ziel ist, einen ausgeglichenen Haushalt zu führen. Besonders zu Buche schlugen die Vergütung für den Dirigenten und die Anschaffungen von Noten. Den Jahresausflug möchte er auf jeden Fall wieder planen. "Er festigt unsere Kameradschaft", so Knittel. Die zwei neuen Sänger Franz Alber und Wolfgang Hafner wurden sehr erfreut im Chor aufgenommen. Über 42 Konzertauftritte und Proben berichtete Schriftführer Roland Theilmann. Über ein minimales Plus in der Vereinskasse gab Kassierer Michael Wohlhüter Auskunft.

Dirigent Klaus Hipp ist mit dem Probenbesuch zufrieden. Allerdings lasse die Mitarbeit einiger Sänger sehr zu Wünschen übrig. Einen Sängerbecher für den besten Probenbesuch erhielten: Wilfried Knittel, Manfred Sieg, Reinhard Volk, Karl Häusler, Siegfried Gittel, Hans Rudolf, Karl Wetter und Bernhard Strohmaier. Der stellvertretende Vorsitzende Joachim Glöckler wurde im Amt bestätigt. Für Michael Wohlhüter übernimmt Roland Theilmann die Vereinskasse. Für das Amt des Schriftführers wurde Frank Müller verpflichtet. Gruß- und Dankesworte sprachen Bürgermeister Armin Reitze und Ortsvorsteher Hubert Stekeler. Zahlreiche Termine haben die Sänger zu bewältigen. Es wird gemeinsame Proben mit dem Männerchor Nendingen geben. Vom 19. bis 21. Mai besucht der Chor Animo aus Holland die Chorgemeinschaft. Am Samstag, 10. Juni, feiert Dirigent Klaus Hipp im Bürgerhaus St. Wendelin sein 60. Jahr als Dirigent. Anfragen zu Konzertauftritten für 2017 liegen aus Laiz, Eigeltingen und Glashütte/Kappel vor.