Leibertingen Erstkommunion mit 14 Kindern in Leibertingen

14 Kinder finden sich zur Feier in der Pfarrkirche St. Peter und Paul ein.

Am Weißen Sonntag feierten 14 Kinder aus Altheim, Thalheim, Leibertingen und Kreenheinstetten in der vollbesetzten Pfarrkirche St. Peter und Paul in Leibertingen ihre erste Kommunion. Die Kinder wurden vom Musikverein Leibertingen vom Pfarrhaus in die Pfarrkirche geleitet. Dekan Christoph Neubrand zelebrierte den feierlichen Gottesdienst, der Männerkirchenchor umrahmte die Feier. Die Erstkommunionkinder, erste Reihe von links: Marius Braun, Anna Stump, Luca Hahn, Felix Rist und Maurice Schmon. Zweite Reihe von links: Lukas Braun, Amelie Fecht, Niklas Rebholz und Nico Frei. Hinten von links: Hannah Utz, Alisa Janke, Finn Tarrach, Tom Weidle und Chantal Sohmer. xk/Bild: Xaver Knittel