Leibertingen Dirigent Klaus Hipp führt Chor seit 60 Jahren

60 Jahre Dirigent: Dieses Jubiläum ist so selten, dass der Deutsche Sängerbund dafür keine Auszeichnung oder Ehrennadel parat hat. Klaus Hipp dirigiert die Chorgemeinschaft Buchheim-Thalheim seit sechs Jahrzehnten und wurde dafür nun gebührend gewürdigt.

Leibertingen – Im nahezu voll besetzten Bürgerhaus St. Wendelin in Thalheim haben der Männerchor Nendingen und die Chorgemeinschaft Buchheim-Thalheim mit einem Jubiläumskonzert der Extraklasse erfreut. Der Vorsitzende der Chorgemeinschaft, Wilfried Knittel, konnte zu diesem besonderen Anlass viele Gäste, Freunde und Sänger aus der Region begrüßen.

In seiner Laudatio würdigte Knittel die großen Verdienste von Dirigent Klaus Hipp. "Wir feiern mit dem Jubilar und seiner Familie das Diamantene Dirigentenjubiläum." Leider gebe es zu diesem Ereignis vom Deutschen Sängerbund keine Auszeichnung oder Ehrennadel. "Schlichtweg kam es noch nie vor, dass ein Dirigent 60 Jahre erreicht hat", bedauerte Knittel. Insgesamt kommt Dirigent Hipp eigentlich auf 120 Dirigentenjahre, da er gleichzeitig mehrere Chöre leitete. So war er 34 Jahre bei der Harmonie Neuhausen ob Eck, zehn Jahre leitete er dessen Kinderchor. 40 Jahre war er Leiter von Liederkranz Weilheim und 17 Jahre beim Sängerkreis Möhringen. Danach war er 13 Jahre beim Liederkranz in Nendingen und nebenbei in der Harmonie Mühlheim und beim Volkschor Tuttlingen. Seit sieben Jahren ist er Dirigent der Chorgemeinschaft Buchheim/Thalheim. Der heute 78-Jährige war nebenbei 25 Jahre im Gauausschuss im Musikrat und aktiver Sänger im damaligen Schwarzwald-Sängergau.

Knittel übergab Ehrenurkunde und Vesperteller an Klaus Hipp. Mit einem Zitat von Goethe beendete er die Laudatio: "Man sollte jeden Tag ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein vortreffliches Gemälde ansehen, einige vernünftige Worte sprechen."

Beeindruckendes und stimmungsvolles Liedgut präsentierten beide Chöre sowohl einzeln als auch beim gemeinsamen Auftritt. Der Gesamtchor mit 70 Sängern eröffnete den Abend mit "Schäfers Sonntaglied" von Conradin Kreutzer. Mit den Liedern "Morgenrot" und "Mala Moja" erlebten die vielen Besucher einen Hörgenuss mit stimmgewaltigen Bass- und Tenorstimmen. Singend und pfeifend hörte man im zweiten Teil des Gesamtchors den Schlager "Caramba, Caracho ein Whisky" und das Schifferlied "Wo es Mädels gibt, Kameraden".

Mit Dirigent Klaus Hipp trug die Chorgemeinschaft Melodien aus Schlager und Oper vor. Fritz Heise begleitete am Klavier. Beschwingtes Liedgut intonierte der Gastchor aus Nendingen unter Dirigent Michael Hager. Der Vorsitzende Rolf Baumann überbrachte die Glückwünsche und übergab Klaus Hipp ein Geschenk. Grüße und Dankesworte überbrachten auch Vizepräsident Josef Blender vom Bodensee-Hegau-Chorverband und der Vorsitzende Dieter Kleinmann vom Schwarzwald-Baar-Heuberg-Chorverband. Beide Redner lobten das große Engagement von Klaus Hipp.

