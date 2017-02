Leibertingen Der Weg für den Windpark Meßkirch-Leibertingen ist frei

Eine knappe Mehrheit des Gemeinderats stimmte für den Windkraft Nutzungsvertrag. Das Thema sorgt immer noch für hitzige Diskussionen in der Bevölkerung.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend hat der Gemeinderat sich mehrheitlich für die Verpachtung von 70 Hektar kommunaler Flächen im Windvorranggebiet ausgesprochen.

Wie bereits bei der vergangenen Sitzung konnten sechs von zwölf Gemeinderäten bei der Beratung und Abstimmung wegen Befangenheit nicht mitwirken, da sie mit betroffenen Grundstücksbesitzern verwandt sind. Nach über einer Stunde lebhafter Diskussion, die für die 30 Zuhörer in spannend zu verfolgenden Pro und Kontra Beiträgen geführt wurde, folgte eine erneute Abstimmung. Eine erste Abstimmung vor 14 Tagen führte zu einer Patt-Situation, woraufhin Bürgermeister Armin Reitze Widerspruch nach Paragraf 43 Abschnitt 2 der Gemeindeordnung einlegte. Laut dem Paragrafen kann der Bürgermeister Beschlüssen des Gemeinderats widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass sie für die Gemeinde nachteilig sind.

Vier Gemeinderäte stimmten mit Ja und drei Ratsmitglieder mit Nein – eine knappe Mehrheit für den Nutzungsvertrag wurde also erreicht. In der Diskussion hatte zunächst Bürgermeister Armin Reitze die Sondersituation erläutert, weshalb sechs Mitglieder aus dem Rat wegen Befangenheit nicht mitwirken dürfen. Zudem legte er dar, warum er sein Widerspruchsrecht in Anspruch nahm. Für ihn sei es eine entscheidende Maßnahme, die sich langfristig und nachhaltig für die Gemeinde auswirke. "Wir sollten die Chance zum Wohl der Bürger nutzen", bekräftigte Reitze seine Entscheidung.

Gemeinderat Armin Beck widersprach dagegen den Ausführungen des Rathauschefs. Für ihn werde die Tätigkeit als Gemeinderat infrage gestellt. Die Lärmgutachten bei vergleichbaren Windkraftanlagen hätten bei Menschen zu Schlafstörungen geführt, zudem mache er sich um die Tierwelt Sorgen. Für Beck sei der entstehende Infraschall durch die Windräder eine wichtige und entscheidende Frage, dessen Schädlichkeit noch nicht geprüft sei. Auch sei der finanzielle Nachteil für die Gemeinde nicht nachvollziehbar. So habe man bereits vor Jahren auf Zuwendungen bei der Bürgergenossenschaft verzichtet, sagte Beck. Ebenso nahm er kritisch Stellung zu Presseberichten zum Thema Windkraft. Durch den Kommentar "Suche nach dem Haar in der Suppe" im SÜDKURIER vom 26. Januar fühle er sich persönlich angegriffen. Hier schaltete sich der Bürgermeister ein: "Wir führen hier keine Diskussion über die Berichterstattung", verdeutlichte Reitze.

Nach der Diskussion ging es um weitere Optionen zum Nutzungsvertrag. Vorgeschlagen wurde eine regionale Bürgerbeteiligung, außerdem sollte im Vertrag auch eine Rückbauverpflichtung festgelegt werden.

Reizthema Windkraft

Mit viel Interesse verfolgt die Bevölkerung der Gemeinde Leibertingen die Diskussion um den Windpark Meßkirch-Leibertingen. Es gibt Befürworter aber auch viele Gegner der geplanten Anlagen. Auch der Kreisverband der Grünen hat sich in die Debatte eingeschaltet und unterstützt die Befürworter des Projekts. Von den 30 Zuhörern bei der Sitzung kam ein Großteil aus dem Ortsteil Thalheim, sie befürchten die Beeinträchtigungen, wie Infraschall und eventuelle Schlafstörungen, die von Armin Beck eingebracht wurden. Über das Abstimmungsergebnis diskutierten die Besucher vor dem Rathaus weiter. (xk)