Meßkirch D-Junioren-Cup in Kreenheinstetten: Neunmeterschießen entscheidet Fußballturnier

Wegen eines heraufziehenden Gewitters können nicht alle Spiele ausgetragen werden – und bei der Preisverleihung muss es dann auch flott gehen.

Leibertingen-Kreenheinstetten (km) Fußball ist derzeit dominierend und sorgt bei Jung und Alt durch die EM in Frankreich für besonderes Interesse. Mit dem D-Junioren-Cup der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch trafen sich die heimischen Jugendmannschaften zum 5. Mal bei einem Turnier auf dem Sportgelände in Kreenheinstetten, wo das Fair-Play im Mittelpunkt steht. Das hob Jugendleiter Martin Utz des SV Kreenheinstetten-Leibertingen bei seiner Begrüßung hervor.

Das Turnier begann am Freitag mit 169 D-Jugend-Spielern, die in 14 Mannschaften 32 Spiele vor einer begeisterten Zuschauerkulisse absolvierten. In den zehnminütigen Spielen kamen spielerisches Können und die Leidenschaft der jungen Kicker sehr gut zum Ausdruck, was die Eltern und Betreuer der Spieler mit viel Beifall quittierten.

In den vier Gruppen mit je vier Mannschaften wurden folgende Spiele ausgetragen: Gruppe 1: SG¦Sauldorf/Wa-Re 1:SV Meßkirch 2, TSV Stetten akM 1:SV Denkingen 2. Gruppe 2: SV¦Denkingen¦1:SC¦Pfullendorf 2, TSV Aach-Linz:SGM Göggingen. Gruppe 3: SC¦Pfullendorf¦1:SV¦Kreenheinstetten/Leibertingen, SC Sauldorf/Wa-Re 3:TSV Stetten akM. 2 und Gruppe 4: SV Meßkirch 1:SG Sauldorf/Wa-Re 2, SV B/K/B:SG Herdwangen/Schönach. Durch eine aufziehende Gewitterfront wurden sich die die verantwortlichen Trainer mit Wettkampfleiter Martin Utz einig, die Platzierungen der verbleibenden vier Mannschaften mit einem Neunmeterschießen zu entscheiden.

Dies ergab folgende Ergebnisse: 1. Platz und Sieger wurde die Mannschaft des SG Sauldorf/Wa-Re mit ihrem Trainer Ralf Moser, Platz zwei belegte SV Denkingen 1 mit Trainer Armin Hantmann, die Mannschaft der SG Herdwangen/Schönach kam auf Platz 3 und der SC Pfullendorf belegte Platz 4. Die Siegerehrung musste sehr rasch verlaufen, da tiefhängende Wolken und zuckende Blitze dem sportlichen Geschehen ein schnelles Ende bereiteten.

