Leibertingen Bunter Abend in Leibertingen: Wilde-Stuiner pumpen meisterlich

Der Bunte Abend in der Festhalle bot ein vielseitiges Programm, bei dem nahe 50 Akteure auf der Bühne das Publikum begeisterten.

Mit dem Einmarsch der Zimmerngilde und der Begrüßung durch Lapp Siggi und Kunigunde Carina Frick und einem lauten dreifachen "Wilde-Stuiner" begann für die Besucher der Bunte Abend in Leibertingen. In elf Programmpunkten, gespickt mit Sketchen und Geschichten, unterhielten die Beteiligten auf der Bühne. Allen voran stand Moderator Mathias Schwanz, der die Lücke zwischen den Umbaupausen meisterlich zu füllen wusste.

Sehr gut gelungen ist der Gilde das neue Bühnenbild mit dem Motiv der Burg Wildenstein. Die drei Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Timo Riester, Carolin Jäger und Angelina Braun präsentierten einen Sketsch über das Eheleben. Als Vögel verkleidet erfreuten die Baumsetzer Thorsten-Michael und Manuel Karpf, Lothar Schmid, Thomas Moosher und Uli Alber die Menge. Wiedereinmal eine Glanzleistung zeigten 14 Talente des Turnvereins bei ihrem Auftritt. Für die Einzel- und die Gesamtakrobatik-Show der Gruppe, bestehend aus Siggi Horn, Carolin und Julia Jäger, Tobias und Steffen Frei, Monja Karpf, Selina Riester, Max Heinrich, Paul-Michael und Anton Schmid, Laura Schell, Sarah Buck und Linda Luppart gab es stürmischen Applaus, dem eine Zugabe folgte.

Die Musikergruppe Lissy und Friends gingen singend durch die Besucherreihen und ließen das Dorfgeschehen des vergangenen Jahres satirisch Revue passieren. Lissy Horn, Carina und Hans Peter Frick und Hermann Link unterhielten als Bänkelsänger. Viel umjubelt wurde der Auftritt der 18 Streichmusiker der "Wilde-Stuiner" unter Leitung von Stardirigent Peter Frick. Burgvogt Martin Braun erfreute in seiner selbst verfassten und in Versform vorgetragenen Büttenrede. Die US Wahl, Bundes-, Landes und Gemeindepolitik gaben genug Vorlagen her, für den Bürgermeister hatte er zudem tolle Vorschläge parat.

Für Lacher sorgte auch der "Beichtstuhl" Sketsch, gekonnt dargestellt von Michael und Paul Schmid, Marc Riester, Katharina Weischet und Nicole Ruggaber. Wichtiger Bestandteil des Abends waren Ehrungen. Für elf Jahre Mitgliedschaft erhielt Christian Dietz, Steffan Pfaff, Katharina Weischet, Benjamin Wolf und Fabian Karpf den Orden in Bronze. Für 33 Jahre gab es für den Orden in Gold für Rosmarie Weckerle, Otto Biselli, Hubert und Marianne Fauler, Elfriede Braun, Reiner Koch und Dieter Moosherr. Für Stimmung im Saal sorgte eine Lumpenkapelle und Alleinunterhalter Josef Ermler.