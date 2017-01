Leibertingen Bürgermeister nennt bei Neujahrsempfang viele Zahlen

Zahlen sind im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Gemeinde Leibertingen gestanden. Bürgermeister Armin Reitze meinte unter anderem, dass die Bauplatzpreise von 50 auf 70 Euro pro Quadratmeter steigen könnten.

Eine gestiegene Einwohnerzahl von 0,19 Prozent oder vier Mitbürgern, von 2105 auf 2109, weist noch nicht auf eine Trendwende im demografischen Wandel hin. Wie Bürgermeister Armin Reitze beim Neujahrsempfang der Gemeindeverwaltung Leibertingen am Sonntag in der Schulturnhalle unterstrich, komplettiert diese Zahl aber die insgesamt gute Bilanz zum Jahresanfang. Ob und wie sich die Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten tatsächlich vollzieht, hängt aus Sicht Reitzes ganz entschieden vom bürgerschaftlichen Engagement ab. Die Rede des Bürgermeisters stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs. Eingeladen waren alle Bürger, die sich im ehrenamtlichen Bereich das ganze Jahr über für die Gemeinschaft einsetzen.

Das kommunalpolitische Handeln im Gemeinderat kann nicht losgelöst von den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen im Land, im Bund und in Europa gesehen werden. Der Verwaltungschef machte dies an zwei Beispielen deutlich. In naher Zukunft will die Kommune in Kreenheinstetten einen neuen Anlauf zur Verwirklichung eines Nahwärmenetzes einleiten. Deutschland könne auf dem Gebiet der Nutzung erneuerbarer Energien weltweit eine wirtschaftliche Spitzenstellung gewinnen. Dazu gehören jedoch lokale Maßnahmen wie die Schaffung von Nahwärmenetzen. Reitze bedauerte, dass dieser Zusammenhang zwischen örtlichem Handeln und nationalen Auswirkungen noch immer nicht Allgemeingut sei.

Das andere Beispiel ist die Baulandpolitik der Gemeinde. Die Notwendigkeit, Naturfläche einzusparen und gleichzeitig die Dorfkerne neu zu beleben, ist für eine Landgemeinde wie Leibertingen wichtig. Die Nutzung von Bau- und Wohnungspotenzialen in den Dorfkernen soll nach den Vorgaben der Landesregierung Vorrang vor der Schaffung von Neubauflächen haben. Bislang setzte die Gemeinde auf billiges Bauland, um junge Familien zum Bauen vor Ort zu animieren. Diesen Weg erklärte Reitze für gescheitert: "Bisher kosten Bauplätze bei uns 50 Euro pro Quadratmeter." Um sämtliche Kosten auf die zukünftigen Bauherren zu verteilen, kann sich Reitze einen Quadratmeterpreis von etwa 70 Euro vorstellen. "Damit kann sich dann auch das Renovieren oder Sanieren von alten Gebäuden im Ort wieder lohnen."

Die Gleichung "billiges Bauland gleich mehr Zuzug junger Familien" habe sich nicht bestätigt, meinte Reitze und führte als Beispiel das Baugebiet Kreuzbühl an. Das Wohngebiet war eigentlich für neue Mitarbeiter der Firma Mahle gedacht. Heute wohnten dort vorwiegend Leibertinger. Reitze sagte: "Wichtiger als der Baulandpreis sind gut funktionierende kommunale Einrichtungen." Damit spielte Reitze auf die Kindergärten an. Die drei Einrichtungen seien gut belegt, auch durch Kinder auswärts lebender Eltern. Der Kindergartensektor sei der größte kommunale Betrieb in Leibertingen geworden. Wegen der guten Belegungszahlen geht der Bürgermeister davon aus, dass die Schülerzahlen in der Grundschule vom derzeitigen "Rekordtief" wieder steigen. "Ich gehe von einer durchschnittlichen Schülerzahl von rund 75 Kindern pro Jahr aus." Dafür sei Leibertingen als Schulträger bestens gerüstet.

Statistik

2016 wurden 16 Geburten, sechs Jungen und zehn Mädchen, registriert. 14 Todesfälle mussten vermerkt werden. Zehn Paare ließen sich trauen. Die jüngsten verfügbaren Zahlen zum Arbeitsmarkt stammen von Ende 2015. Da gab es in der Gemeinde 511 Arbeitsplätze, 56 mehr als im Jahr 2014. Insgesamt waren 908 Einwohner sozialversicherungspflichtig in Leibertingen oder auswärts beschäftigt. Die Zahl der Arbeitslosen ging von 50 im Jahr 2006 auf 17 im Jahr 2016 zurück.