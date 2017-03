Leibertingen Bürger gegen Windpark bei Leibertingen-Thalheim-Rohrdorf: Die ersten 60 Unterschriften für Bürgerbegehren liegen vor

Die Informationsveranstaltung in Kreenheinstetten zum Bürgerbegehren gegen geplanten Windpark Leibertingen-Thalheim-Rohrdorf stieß auf enormes Interesse. Am Ende der rund dreistündigen Veranstaltung hatten sich bereits 60 Bürger in die Unterschriftenliste für das Bürgerbegehren eingetragen.

Um das Bürgerbegehren bei der Gemeinde einzubringen, werden sieben Prozent Stimmen der Wahlberechtigten der Gemeinde benötigt. Bei rund 1700 Wahlberechtigten in der Gemeinde Leibertingen sind dies schon etwa die Hälfte der benötigten Stimmen.

Damit möglichst alle rund 70 Gäste im Nebenraum des Gasthauses "Traube" Platz fanden, wurden sogar Tische hinausgetragen. Dennoch verfolgten einige später Gekommene die Veranstaltung vom Gang aus. "Umso mehr da sind, umso mehr können wir bewirken", freute sich der Kreenheinstetter Ortschaftsrat Markus Braun, der mit Klaus Buck, Gemeinderat und Ortschaftsrat, sowie Volker Steidle, an vorderster Spitze der Bürgerinitiative steht, über die vielen Zuhörer. Mit dem vierminütigen Kurzfilm "Geopferte Landschaften", der auf einem Buch von Georg Etscheit beruht, stieg Braun in die Präsentation ein. Braun unterstrich, dass der geplante Windpark für die Energiewende keinen Nutzen habe. Er ging weiter auf die Effektivität und den Nutzen der Windkraft ein. Er fügte eine Aufstellung der Fakten, der Lage und der Kosten über den geplanten Windpark an.

Im Wald zwischen Leibertingen, Thalheim und Rohrdorf soll ein Windpark mit 18 Windrädern entstehen. Auf dem Planungsgebiet gehören etwa 70 Hektar der Gemeinde Leibertingen. Auf der Gemarkung Kreenheinstetten würden zwei bis drei Windräder stehen. Die überwiegende Anzahl Windräder befände sich auf der Gemarkung Thalheim. Die Windräder sollten 220 Meter hoch sein, der Durchmesser des Masts betrage zwölf Meter, der Fundamentdurchmesser 22 Meter. Der Abstand zum Ortsrand Kreenheinstetten betrage etwa 1300 Meter.

Die Kosten pro Windrad lägen bei sechs Millionen Euro. Pro Windrad müssten 0,75 Hektar Wald gerodet werden. Braun ging nachfolgend auf die Auswirkungen und Folgen von Windkraftanlagen ein. Er sprach von Lärm, Infraschall, Schattenwurf, Leuchtfeuer, Wertminderung von Gebäuden und Grundstücken, Naturschutz und dem Landschaftsbild. Nach knapp einer Stunde Informationen läutete Buck die Fragerunde ein. Egon Hafner wollte eine Lanze für den Gemeinderat brechen. Auf den 70 Hektar der Gemeinde stehe ein Windrad. Er bezeichnete die prognostizierte Pacht als bedeutende Summe und nannte in dem Zug auch die Aufgaben der Gemeinde, wie den Kindergarten-Unterhalt.

Alexander Biselli aus Leibertingen ging indes auf die von Markus Braun erstellten Fotomontagen des geplanten Windparks ein. "Da schockt's dich nochmal richtig", sagte er. Die Fotos sollten in jeden Briefkasten kommen, fand er. "Hätte der Bürgermeister das Ganze verhindern können?", fragte ein Bürger, der namentlich nicht erwähnt werden möchte. Fritz Mayer aus Kreenheinstetten gab an, als betroffener Grundstücksbesitzer habe er vor Jahren einen Vorvertrag mit einer anderen Firma abgeschlossen, die von einer höheren Windhöfigkeit ausgegangen sei. Die neuen Konditionen mit der Firma Reg.En seien völlig unakzeptabel. Aufgrund der Risikoabwälzung auf Grundstückseigentümer und der geringen Windhöfigkeit käme ein Abschluss für ihn nicht mehr in Frage. "Der größte Hebel ist die Nichtzurverfügungstellung von Grundstücken", bestätigte Klaus Buck. Denn aufgrund schrumpfender Flächen sinke die Rentabilität des Projekts insgesamt. Der Ökologe Peter Beck vom Planungsbüro "Ökologie und Stadtentwicklung" Darmstadt saß unter den Zuhörern. Er stellt mit seinen Mitarbeitern seit drei Wochen für die Umweltverträglichkeitsprüfung die Fauna und Flora im Planungsgebiet fest. Bislang seien 16 geschützte Fledermausarten, Haselmäuse, Orchideen, Frauenschuh kartiert worden. "Das hat Wirkung auf die Standorte und Windräder", versicherte Beck. Ende des Jahres soll der Bericht vorliegen. Sein Auftraggeber sei Reg.En. Er versprach trotzdem: "Da kommt alles aufs Tablett." Das Landratsamt prüfe den Weg, wie das Planungsbüro die Ergebnisse erzeugt. Rainer Schell aus Kreenheinstetten fragte nach den Chancen auf Gewerbeeinnahmen und, ob der Windpark mit allen Risiken auch so im Gemeinderat diskutiert wurde. Die Zuhörer führten auch die Auswirkungen auf den Tourismus und die Klosterstadt als Argumente gegen den Park an. Peter Beck ging auch auf den in dem Gebiet gefällten Baum mit dem Horst ein. Solch eine Aktion bringe niemandem etwas und bringe ein schlechtes Bild, kommentierte er.

Klaus Buck dankte nach rund drei Stunden für die lebhafte und sachliche Diskussion. "Wir tun's jetzt nicht nur für uns, sondern auch für alle, die nach uns kommen." Betonte Klaus Buck. "Die sieben Prozent Unterschriften seien" nicht die höchste Hürde, die werden wir gemeinschaftlich nehmen", war er am Ende der Veranstaltung zuversichtlich.

Die nächste Bürgerinformationsveranstaltung zum Windpark findet am Mittwoch, 29. März um 19.30 Uhr im Reuterstüble Thalheim statt. Eine weitere Bürgerinformationsveranstaltung ist auch in Leibertingen geplant. Ein Termin steht noch nicht fest.

Bürgerinitiative möchte Bürgerentscheid gegen Gemeinderats-Beschluss erwirken

Im April 2016 beschloss der Gemeinderat Leibertingen in nichtöffentlicher Sitzung bei sechs zu sechs Stimmen den Nutzungsvertrag mit der Firma Reg.En nicht abzuschließen. Bürgermeister Armin Reitze legte Widerspruch gegen diesen Beschluss ein und begründete ihn mit einem wirtschaftlichen Nachteil für die Gemeinde, der daraus entstehen würde. Aufgrund der nicht geprüften Befangenheit von Gemeinderatsmitgliedern stufte das Landratsamt Sigmaringen den Beschluss als rechtswidrig ein. Sechs befangene Gemeinderäte wurden in der öffentlichen Sitzung am 24. Januar 2017 von der Abstimmung ausgeschlossen. Diese endete bei drei Ja-, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung erneut mit einem Beschluss gegen den Vertragsabschluss. Erneut legte Reitze Widerspruch ein. Am 6. Februar wurde so erneut öffentlich beraten. Der Rat entschied sich dann mit vier zu drei Stimmen für den Nutzungsvertrag.

Die Bürgerinitiative Windpark möchte mit einem Bürgerbegehren nun einen Bürgerentscheid gegen diesen Beschluss erwirken. Dafür werden die Unterschriften von sieben Prozent der Wahlberechtigten benötigt. Nach Prüfung der Zulässigkeit veranlasst der Gemeinderat darauf einen Termin für den Bürgerentscheid. 20 Prozent der Bürger müssen wählen, um das Quorum zu erreichen. 50 Prozent der Wähler müssten gegen der Vertragsabschluss stimmen. Der Bürgerentscheid hätte die Gültigkeit eines Gemeinderatsbeschlusses und könnte nur über ein erneutes Bürgerbegehren, frühestens nach drei Jahren, geändert werden. (sah)