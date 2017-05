vor 17 Stunden Xaver Knittel Leibertingen Blutspender bei Gemeinderatssitzung in Leibertingen geehrt

Zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in Leibertingen hat Bürgermeister Armin Reitze zusammen mit Yvonne Rettig vom Roten Kreuz in Meßkirch an sieben Blutspender Urkunden, Ehrennadeln und von der Gemeinde Weinpräsente übergeben.