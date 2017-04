Leibertingen Beuys-Schüler Felix Droese stellt in der Galerie Wohlhüter aus

Arbeiten des Beuys-Schülers Felix Droese sind noch bis 28. Mai in der Galerie Wohlhüter in Thalheim zu sehen.

Leibertingen-Thalheim (imi) Zum fünften Mal sind Arbeiten von Felix Droese in der Galerie Wohlhüter zu sehen. Galerist Werner Wohlhüter gab eine kleine Chronologie zum Besten, die mit der ersten Droese-Ausstellung in Thalheim im Jahr 2002 begann. Zumeist verband der Galerist damit politische Gegebenheiten wie die Bundestagswahl im Jahr 2005 oder die Diskussion um Windkraftwerke in der Region. Zu allen Themen sind Auseinandersetzungen in den Arbeiten von Droese zu finden. Die aktuellste Ausstellung zeigt Papierschnitte, Holzdrucke und Malerei des in Singen geborenen Künstlers, der in Düsseldorf bei Josef Beuys studierte.

"Wer nicht denkt, fliegt raus", habe an der Wand in der Beuys-Werkstatt der Akademie gestanden. So ist es nicht verwunderlich, dass die Reflexion über Politik, Gesellschaft, den Menschen zu den zentralen Aspekten in Felix Droeses Arbeiten gehören. "Wenn man aus dem Beuys-Stall kommt, ist denken zur Pflicht geworden", erklärt der Künstler den Besuchern der Vernissage in der Galerie Wohlhüter. Denken fordert er auch vom Betrachter. Manche Besucher seien mit einem Bild ganz schnell fertig. Sie zücken ihr Smartphone, finden das Bildzitat nicht identisch über eine Suchmaschine und haken die Bildaussage als falsch ab. Die Verifizierung einer Aussage über das weltweite digitale Netz löst dabei das eigene Denken ab.

Felix Droese möchte mit seinen Arbeiten die Wahrnehmung schärfen, die Welt auf das innere Bild ablenken und benutzt hierzu vergängliches Material. Die Figuren aus der Serie "Antiterroreinheit auf dem Weg zum Begräbnis der Kunst" aus den Jahren 1992 bis 2000 sind aus schwarzem Fotokarton geschnitten, überlebensgroß und wirken unglaublich plastisch. Sie schieben jeweils einen Infusionsständer vor sich her. Mit welcher Lösung werden die Figuren gespeist? Ist es immer nur das Eigene, das Einfluss ausübt? Der Betrachter sollte sich Gedanken machen.

Die Ausstellung ist bis zum 28. Mai zu sehen. Öffnungszeiten: freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr, an den Sonntagen 30. April, 14., 21. und 28. Mai 11 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung.