Leibertingen Bauwagen brennt komplett aus

Leibertingen – Aus bisher unbekannter Ursache ist am Samstag gegen 3.20 Uhr morgens in der Fred-Hahn-Straße ein Bauwagen in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, konnte die alarmierte Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Scheune verhindern. Der Bauwagen im Wert von etwa 500 Euro wurde jedoch durch das Feuer komplett zerstört. Weitere polizeiliche Ermittlungen sollen nun klären, ob ein im Bauwagen installierter Kanonenofen, der am Vorabend beheizt worden war, als Brandursache in Frage kommt.