Leibertingen Auch die 25. Osterhitparade begeistert Besucher in Leibertingen

300 Besucher erleben einen abwechslungsreichen Blasmusikabend der Extraklasse mit dem Musikverein Leibertingen.

In der vollbesetzten Turn- und Festhalle präsentierte Dirigent Paul Löw bei der 25. Auflage der Osterhitparade mit über 40 Musikern zwölf neue Titel in allen denkbaren Stilrichtungen. Unter dem Motto "Blasmusik für Freunde", erfreuten sie die Besucher, darunter viele befreundete Blasmusiker aus der Region. In vielen Register- und Gesamtproben sowie einem intensiven Probenwochenende hatte sich der Musikverein für die 25. Hitparade vorbereitet. Mit der Polka "Mondlicht" eröffneten sie den Jubiläumsabend, gefolgt von dem wunderschönen Konzertmarsch von "Kaiserin Sissi", aus der Feder von Komponist Timo Dellweg. Bei der "Sillianer Polka" hörte man eine Mischung aus klangvollen Melodien, hohen Tönen und schnellen Klarinetteneinlagen. Mit Winnetou-Melodien erklangen bekannte Filmtitel der Karl-May-Verfilmungen und imposant war dabei der Schlussakt in den Registern.



Eine besondere Darbietung gab es bei der Gesangspolka "Kannst du Knödel kochen" von Gabi Tobian und dem Gesangstrio Paul Löw, Siegfried Müller und Waltraud Kern zu sehen und zu hören. Das Trompetenregister eröffnete dann "The Rose" und es folgte das "Medley Instant Concert", in das 29 Musiktitel eingearbeitet wurden. Ein Hörgenuss war das Solostück "Fascinating Drums" von fünf Schlagzeugern. Die Programmansage übernahmen die aktiven Musiker Marc Riester, Hermann Link und Waltraud Kern mit viel Humor. Zum Siegertitel wählte das Publikum dann die Polka "Ein junger Egerländer" und den richtigen Tipp samt Losglück hatte Hans Peter Schäfer aus Inzigkofen. Der viel gespielte "Radetzkymarsch" von Walzerkönig Johann Strauss kam auf den zweiten Platz und hier lag Thomas Frick aus Leibertingen mit seinem Tipp richtig.

Das Trompetensolo "Märchen vom Moos und Farnkraut", sehr gut und mutig vorgetragen von Ralf Knibbecke, landete auf Platz drei. Die drei Siegertitel waren dann nochmals zu hören, wobei die Gewinner den Taktstock übernehmen und Weinpräsente mit nach Hause nehmen durften. Mit dem "Biermarsch"verabschiedeten sich dann die Musikanten vom Publikum, das sie mit viel Applaus für die musikalische Leistung belohnte.

Ehrungen

Der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikverbandes Sigmaringen, Stefan Blender, übernahm die Ehrung langjähriger Aktiver. Die Ehrenmedaillie in Gold für 50-jähriges Musizieren erhielt Hans Peter Frick. Die diamantene Ehrennadel für 40 Jahre wurde an Gisbert Alber, Winfried Horn, Hermann Link und Günter Schmid übergeben. Seit drei Jahrzehnten ist Herbert Schmid dabei und für ihn gab es die Ehrennadel in Gold. Für 20 Jahre wurde Ralf Knibbecke mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Und Vorsitzender Dirk Henkenius wurde für seine zehnjährige Vorstandsarbeit mit der Fördermedaillie in Bronze ausgezeichnet. (xk)