Leibertingen Artur Solowev ist Lehrling des Monats

Die Handwerkskammer Reutlingen zeichnet den 21-jährigen Artur Solowev aus, der beim Bauunternehmen Wohlhüter tätig ist.

Leibertingen-Thalheim (xk) Die Handwerkskammer Reutlingen hat Artur Solowev aus Meßkirch als Lehrling des Monats im Mai ausgezeichnet. Zur Übergabe von Urkunde und Geschenk kamen Präsident Harald Herrmann, Hauptgeschäftsführer Joachim Eisert und Hermann Dreher, alle von der Handwerkskammer, nach Thalheim.

Im Bauunternehmen Artur Wohlhüter absolviert der 21-jährige Artur Solowev eine Lehre zum Maurer, in seinem dritten Lehrjahr legt er derzeit seine theoretischen Prüfungen an der Berta-Benz-Berufsschule in Sigmaringen ab. In einer kleinen Feierstunde in den Büroräumen des Baugeschäfts wurde der Lehrling von IHK-Präsident Harald Herrmann ausgezeichnet.

Die Auszeichnung Lehrling des Monats wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in überbetrieblichen Ausbildung hervorheben. Bewertet werden Lernbereitschaft, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit. Alle diese Voraussetzungen sind bei Artur Solowev gegeben, dies bestätigte Maurermeister Matthias Wohlhüter in seiner Laudatio. Er bestätigte ihm eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Er ist sehr zuverlässig und pünktlich. Der Umgang und die Bedienung mit den vielen vorhandenen Baumaschinen und Geräten führt er mit Freude und Spaß aus, so der Firmenchef.

In den Ferien und als Praktikant kam der gewissenhafte Lehrling in das Baugeschäft Artur Wohlhüter. "Ich wollte immer gerne draußen arbeiten, ich war von Anfang an sofort begeistert", erzählt der Lehrling. Präsident Herrmann lobte das erfolgreiche Engagement des Familienbetriebs mit seinen zwölf Mitarbeitern. Hier werde vorbildliche Arbeit geleistet und großen Wert auf die Ausbildung gelegt. Mit guten Leistungen seiner Mitarbeiter erreiche man auch eine zufriedene Kundschaft, so Herrmann. An den Firmenchef übergab er Urkunde und ein Weingeschenk.

Die Handwerkskammer Reutlingen betreut in fünf Landkreisen 13 600 Handwerksbetriebe. 5000 Lehrlinge werden ausgebildet.