vor 6 Stunden SK Leibertingen Arbeitsunfall: Mann stürzt vier Meter tief

Schwer verletzt wurde ein Arbeiter am Montag gegen 12.30 Uhr auf einer Baustelle in Leibertingen, der aus bislang unbekannten Gründen auf eine Eternitplatte trat, dabei durch ein Dach brach und etwa vier Meter in die Tiefe stürzte.