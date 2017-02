Leibertingen 4000 Euro Schaden: Autofahrer prallte gegen Leitplanke

Auf der Landstraße 196 zwischen Leibertingen und Rohrdorf kam ein 26-jähriger Autofahrer von der Straße ab und stößt dabei gegen eine Leitplanke.

Ein 29-jähriger Autofahrer kam zwischen Leibertingen und Rohrdorf, laut Mitteilung der Polizei vermutlich infolge von Unachtsamkeit, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Mann mitsamt seinem Wagen gegen die Leitplanke. Bei dem Unfall auf der Landstraße 196 am Dienstag gegen 14.30 Uhr entstand laut Polizeimeldung ein Schaden von etwa 4000 Euro.