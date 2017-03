Leibertingen 10 000 Euro für sieben Vereine: Gemeinde schüttet Förderung aus

Die Gemeinde Leibertingen hat erstmals Geld aus einem neuen Fördertopf verteilt. Vereine ohne eigene Sportstätten oder Räume gingen dabei leer aus.

Die neue Vereinsförderung der Gemeinde Leibertingen wird nun zum ersten Mal konkret. In der jüngsten Sitzung billigte der Gemeinderat die Ausschüttung des 10 000-Euro-Fördertopfes an den Sportverein Kreenheinstetten, den Sportschützenverein Leibertingen, den SC Bat und an den Tennisclub Kreenheinstetten (TCK). Ein zweiter Antrag des TCK wurde zur weiteren Klärung zurückgestellt. Die Gesuche des Fischereivereins Leibertingen und der Guggenmusik Kreenheinstetten blieben erfolglos.

Die neue Vereinsförderung in Leibertingen unterscheidet zwischen den sieben Vereinen, die eigene Sportstätten und Domizile haben und zwischen den Vereinen, die ihre Räumlichkeiten von der Gemeinde gestellt bekommen. Für diese zweite Gruppe ist das Thema Vereinsförderung damit abgehakt, denn sie bekommt von der Gemeinde ja schon die Räume zur Verfügung gestellt. Das erläuterte Hauptamtsleiter Siegfried Müller im SÜDKURIER-Gespräch. Zuschüsse in Form von Geldüberweisungen auf die Vereinskonten gibt es für die erste Gruppe nur zur "Unterstützung laufender Betriebskosten". Dafür steht ein Geldtopf zur Verfügung, der gegenwärtig mit 10 000 Euro gefüllt ist.

"Laufende Betriebskosten" umfassen beispielsweise das Benzin für den Rasenmäher, das Heizöl und andere Unterhaltungskosten. Bei Vereinsheimen wird es etwas komplizierter. Müller: "Wir finanzieren natürlich nicht den Wirtschaftsbetrieb in einer angeschlossenen kleinen Gaststätte." Andererseits gehören natürlich Sanitäreinrichtungen oder Umkleideräume zum Sportbetrieb dazu. Deswegen müssen die entsprechenden Anträge auf Förderung die Trennung in den sportlichen und den wirtschaftlichen Geschäftsbereich aufweisen.

Der Fischereiverein Leibertingen hatte beispielsweise Förderung für seine Fischwasserpacht oder den Fischbesatz beantragt. Dieser Antrag wurde abgelehnt, weil der Verein eben kein eigenes Vereinsgelände bewirtschaftet. Nach wie vor sind auch einmalige Förderungen für besondere Aufgaben möglich. Davon profitiert der Tennisclub Kreenheinstetten. Die Tennisspieler haben zwei Anträge eingereicht. Der erste zur Förderung der Pflegekosten für die Tennisanlage wurde sofort bewilligt. Der zweite Antrag zur einmaligen Förderung von Baumaßnahmen zur Unterhaltung der Tennisanlage, die den TCK 32 000 Euro kostet, wurde zur Abklärung von Finanzierungsdetails zurückgestellt. Wie reagieren die betroffenen Vereine? Frank Weidle vom SV Kreenheinstetten/Leibertingen erklärt: "Das ist für die sieben Vereine, die eigenes Sportgelände haben, ein guter Ausgleich."

Wer wird gefördert?

SV Kreenheinstetten/Leibertingen: 2242 Euro, Sportschützenverein Leibertingen: 2364,90 Euro, SC Bat: 1926,87 Euro, Tennisclub Kreenheinstetten: 3466,23 Euro. Der Fischereiverein und die Guggenmusik hatten 1437 und 2992 Euro beantragt, scheiterten aber an den Vergaberichtlinien. Insgesamt hatten sechs Vereine fast 27 000 Euro beantragt.