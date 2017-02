Krauchenwies Vogelgrippe: Einstallpflicht im Landkreis verlängert

Landratsamt erlässt eine Allgemeinverfügung, wonach Geflügel vorerst bis zum 15. März im Stall bleiben müssen.

"Die aktuelle Risikoeinschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts zum Eintrag von Geflügelpest des Subtyps H5N8 in Hausgeflügelbeständen über Wildvögel wird nach wie vor als hoch eingeschätzt", erklärt dazu Alois Willburger, Leiter des Fachbereichs Veterinär und Verbrauchschutz die besondere Situation im Landkreis. Denn nach Aussagen von Ornithologen liegen in der Region vor allem im Bereich der Donau, ihren Zuflüssen, bei den großen Baggerseen oder dem Pfrunger-Burgweiler Ried große Rückzugsgebiete für wild lebende Wasservögel. "Und die meisten Infektionsfälle wurden bei Wassergeflügel festgestellt, so wie bei dem ersten toten Vogel, einer Reiherente am Lutzsee in Krauchenwies", ergänzt der oberste Veterinärer des Landkreises.



Auch die schiere Zahl von Geflügelnutzhaltern in der Region ist für die Fristverlängerung ursächlich. Denn es bestehen viele Möglichkeiten, dass potenzielle Virus-Ausscheider und Nutzgeflügelpopulationen aufeinandertreffen. "Durch die Sicherheitsmaßnahmen konnte bei uns in Baden-Württemberg eine Infektion von Hausgeflügel bisher vermieden werden", stellt Willburger fest. Zuletzt wurde im Gebiet "Wachtelhaus" in Sigmaringen ein toter Mäusebussard gefunden, der mit der hochansteckenden Virsuvariante H5N2 infiziert war.

In etwa 300 Betrieben werden kreisweit rund 230 000 Stück Geflügel gehalten, dazu kommen noch Kleinbestände in landwirtschaftlichen Gehöften oder Privatleuten. Josef Heinzler vom gleichnamigen Geflügelhof in Großstadelhofen bewirtschaftet den südlichsten Geflügelbetrieb im Landkreis, wo aktuell 7000 Tiere gehalten werden. Wie er auf Anfrage des SÜDKURIER erklärt, findet er es richtig, dass die Aufstallungspflicht verlängert wurde. Dass deutschlandweit in den vergangenen Monaten große Herden von Puten getötet werden mussten, habe ihm schon etwas Angst gemacht. "Bei dem schlechten Wetter fühlen sich meine Puten im weitläufigen Stall auch wohl", ergänzt Heinzler, dass die Tiere auch überdachte und mit Gittern versehene Kaltscharrräume zur Verfügung haben. Ein Problem haben nach Angaben des Bauernverbandes übrigens Biobauern, denn wenn Hühner länger als drei Monate nicht im Freien, sondern im Stall sind, dürfen die Eier nicht mehr als Bio-Eier verkauft werden.

Wichtig ist nach Angaben von Behördenleiter Alois Willburger, dass auch die Halter von kleinen Geflügelbeständen die Sicherheitsmaßnahmen einhalten und so das Vogelgrippevirus weiterhin aus den Geflügelbeständen fern halten. "Wenn das Virus in einen Nutzgeflügelbestand eindringt, müssen Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete eingerichtet werden, die einschneidende Maßnahmen mit sich bringen, die bis zum Töten von Geflügelbeständen reichen können", weist er auf die Konsequenzen hin.

Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 30 000 Euro geahndet werden

Die vom Landratsamt erlassene Verfügung betrifft alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse halten. Das Geflügel muss in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung gehalten werden, die gegen das Eindringen von Wildvögeln geschützt ist. Transportfahrzeuge und Transportbehältnisse für Geflügel und Tauben sind nach jedem Transport zu desinfizieren. Lokale Geflügel- oder Vogelausstellungen durch ortsansässige Kleintierzuchtorganisationen sind für deren Mitglieder vom Verbot ausgenommen, sofern die Veranstaltung in geschlossenen Räumen durchgeführt wird. Ausfallgenehmigungen sind möglich, wenn eine Aufstallung wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist und sicher gestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden wird. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung sowie virologischen Untersuchungen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung in Risikogebieten, die an den Landesuntersuchungseinrichtungen durchgeführt werden, sind für Geflügelhaltungen in Baden-Württemberg kostenfrei. Die Verfügung gilt vorläufig bis 15. März, solange keine Fristverlängerung erfolgt.