vor 2 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Sigmaringen Verwaltungsgericht weist Klage ab: Eltern müssen Schulweg mitbezahlen

Zumindest vorläufig wird sich in Baden-Württemberg nichts ändern, die Eltern müssen für die Fahrt ihrer Kinder zur Schule einen Anteil bezahlen. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen wies in einem am Freitag veröffentlichten schriftlichen Urteil die Klage eines Schülers und seiner Eltern aus Rottenburg (Neckar) ab.