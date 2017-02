Kreis Sigmaringen Vereine im Landkreis Sigmaringen müssen Regelungen zum Kinderschutz umsetzen

Landratsamt Sigmaringen organisiert Informationsveranstaltungen für Vereine und stellt Unbedenklichkeitsbescheinigungen aus.

Schon vor einigen Jahren hat der Gesetzgeber das Bundeskinderschutzgesetz verabschiedet, um Kinder noch besser vor Missbrauch und Übergriffen schützen. Unter anderem sollen Vereine und Verbände ein Schutzkonzept für ihre Kinder und Jugendlichen erarbeiten und in ihrer Arbeit verankern.



Dazu gehören auch Regelungen für Personen, die in der Vereins- und Verbandsjugendarbeit tätig sind. "Sie müssen künftig, je nach Tätigkeit, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, wenn sie mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten", informiert das Landratsamt Sigmaringen. In vielen Landkreisen ist die Umsetzung der Vorgaben seit Jahren in vollem Gange und jetzt zieht auch der Landkreis Sigmaringen nach, allerdings gibt es bei vielen Vereinsverantwortlichen noch Informationsbedarf. Deshalb bietet das Landratsamt ab dem 9. März insgesamt sechs Veranstaltungen in verschiedenen Orten an, um über das geplante Verfahren und die Inhalte des Gesetzes zu informieren und offene Fragen zu beantworten.



In den vergangenen Tagen wurden alle Vereine und Verbände über die Änderungen informiert und zu den Veranstaltungen eingeladen. „Es ist uns bewusst, dass die neuen Regelungen Fragen aufwerfen. Deswegen wollen wir den Ehrenamtlichen vor Ort Hilfestellung anbieten“ sagt Sozialdezernent Frank Veser. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vereinsvertretern, Bürgermeistern, Kreisräten, Kirchen und Fachkräften der Jugendhilfe hat ein Konzept zur Umsetzung ausgearbeitet. In diesem Arbeitskreis war auch Gerda Gebert, Vorsitzende des Turnvereins Pfullendorf, mit dabei. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER macht sie deutlich, dass die Umsetzung vom Gesetzgeber vorgegeben wird, wobei der Inhalt des Führungszeugnisses selbstverständlich Privatangelegenheiten sind und die Dokumente an einer Sammelstelle, beispielsweise im Rathaus, verwahrt werden sollten.

Die Gesetzesvorgabe rufe unterschiedliche Reaktionen hervor, ergänzt Gebert. So würden manche langjährig aktiven Jugendbetreuer sich beklagen, dass von ihnen solche Führungszeugnisse gefordert werden.

Infoveranstaltungen

Anmeldeschluss für die kostenlosen Veranstaltungen ist fünf Tage vor der Veranstaltung. Auftakt ist in Sigmaringen (9. März, 19 Uhr im Landratsamt) und es folgen Bad Saulgau (13. März, 19 Uhr im Stadtforum), Meßkirch (15. März, 19 Uhr im Schlosssaal), Pfullendorf (21. März, 19 Uhr im Haus Linzgau) und Ennetach (28. März, 19 Uhr im Bürgerhaus). Der Landkreis bietet an, dass das Landratsamt eine „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ nach Vorlage des Führungszeugnisses im Amt ausstellt. Das Anmeldeformular ist unter www.jugendamtlandkreissigmaringen.de/kinderschutz-im-verein