Kreis Sigmaringen Verdorbene Lebensmittel: Restaurant-Bertreiber muss Geldstrafe zahlen

In einem Gastronomiebetrieb im Kreis Sigmaringen wurden verdorbene Lebensmittel serviert. Der Betreiber sah die Schuld beim Koch. Dies sah das Amtsgericht nicht so.

Der Versuch, dem alkoholkranken Koch die Verantwortung in die Schuhe zu schieben, scheiterte vor dem Amtsgericht Sigmaringen. Der Geschäftsführer eines Gastronomiebetriebes im Kreis Sigmaringen wurde wegen des „unerlaubten Inverkehrbringens nicht sicherer Lebensmittel“ zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro, also insgesamt 1800 Euro, verurteilt. Die mitangeklagte eigentliche Inhaberin der Gaststätte kam mit einem blauen Auge davon. Das Verfahren gegen sie wurde eingestellt. Allerdings muss sie im Laufe der kommenden Monate eine Geldauflage von 600 Euro an den Weißen Ring bezahlen.

Selbst der von Richterin Nadine Zieher zitierte Gutachter hat in seiner Expertise über die eingesandten Proben den Begriff „Ekelgefühl“ verwendet. Die ebenfalls zitierte Beschreibung der Fleischstücke als „gelb-beige mit ölig glänzender Oberfläche“ und der von ihnen ausgehende Gestank lassen erahnen, was in dem Gutachter das Ekelgefühl auslöste. Doch was war geschehen?

Das jetzt angeklagte Paar betrieb zwei Gastwirtschaften. Für beide war die Frau als Betreiberin eingetragen. Für das Lokal, in dem die verdorbenen Lebensmittel gefunden wurden, war und ist bis heute ihr Partner als Geschäftsführer tätig. In der Praxis war es nach den Aussagen der beiden Angeklagten so, dass sich die Frau vorwiegend um ihren Betrieb kümmerte und die Verantwortung für das zweite Lokal voll ihrem Partner überließ.

Dieser Partner wiederum schenkte, so die Aussage, seinem Koch volles Vertrauen. Dieser Koch hatte in dem Lokal schon mal in Vollzeit gearbeitet. Wegen seines Alkoholkonsums war er aber entlassen worden. Der Geschäftsführer: „Dann kam er wieder und sagte, er hätte jetzt seinen Alkoholkonsum unter Kontrolle.“ Der Angeklagte stellte ihn wieder ein, aber nur als Teilzeitkraft für drei Tage in der Woche.

Dafür übertrug er ihm die volle Verantwortung für die Führung der Küche. Der Gastronom kümmerte sich nicht mehr um Details, kontrollierte die Kühlschränke und die Tiefkühltruhen nicht. Das hätte er besser getan. Denn am 22. Juni des Vorjahres stand der Lebensmittelkontrolleur vor der Tür. Er fand im Kühlschrank nicht nur das vergammelte Fleisch. Das heiße Frittierfett war verdorben und der vorgefundene Kartoffelsalat hatte bereits ebenfalls das Stadium der beginnenden Verwesung erreicht.

In der von Referendarin Miriam Schuler von der Staatsanwaltschaft Hechingen vorgelesenen Anklageschrift war auch noch die Rede von Töpfen und Pfannen mit sich lösender Beschichtung und von einer Raumdecke, von der die Farbe abblätterte. Insgesamt fand der Kontrolleur vom Landratsamt die Sache so ekelhaft, dass er gegen das Paar eine Strafantrag wegen „unerlaubten Inverkehrbringens nicht sicherer Lebensmittel“ verfasste.

Richterin Zieher erläuterte während der Verhandlung: „Dieser Straftatbestand ist schon erfüllt, wenn verdorbene Lebensmittel zusammen mit noch brauchbaren Lebensmitteln im Kühlschrank gelagert werden.“ Der Geschäftsführer erzählte seiner Partnerin und Chefin nichts von der Kontrolle. Sie erfuhr es erst, als sie bei einer Nachkontrolle Wochen später zufällig in der Gastwirtschaft war.

Alles in allem sah die Richterin den zur Verurteilung notwendigen Vorsatz bei ihr nicht gegeben. Deswegen wurde das Verfahren eingestellt. Anders bei ihrem Partner. Er musste sich von der Richterin sagen lassen, dass er die Verantwortung für die Einhaltung nicht einfach einem Koch überlassen könne, der zum einen nur an drei Tagen anwesend sei und zum anderen offenkundig starke Probleme mit Alkohol habe. Der Angeklagte zeigte sich einsichtig und versprach, in Zukunft alles besser zu machen.

Blick in den Landkreis

Beim Landratsamt Sigmaringen sind fünf Lebensmittelkontrolleure im Einsatz. Nach Angaben des Landratsamtes gibt es im Landkreis 1266 Gaststätten und Lebensmittelbetriebe. Davon erhielten im Jahr 2016 805 Betriebe unangekündigten Kontrollbesuch. Bei rund 49 Prozent kam es zu Beanstandungen. In 21 Fällen setzten die Beamten Zwangsgelder fest. 24 Missstände führten zu Strafanträgen.