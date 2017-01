Kreis Sigmaringen Tolle Chance für junge Medienmacher

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß animiert den Journalisten-Nachwuchs, sich für den Workshop in Berlin vom 5. bis 11. März zu bewerben. Anmeldeschluss ist der 8. Januar.

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß ruft junge Medienmacher aus dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen zur Teilnahme am Medien-Workshop des Deutschen Bundestages in Berlin auf. Unter dem Titel „Glaubensfragen? – Religion und Gesellschaft heute“ findet die Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland vom 5. bis 11. März statt. Wie das Pressebüro von Bareiß erläutert, werden die Teilnehmer über Religion und Gesellschaft diskutieren. Dabei stehen die Fragen im Fokus: Was verstehen wir unter einer deutschen Kultur, von welchen Leitgedanken und Werten ist sie geprägt und welchen Stellenwert hat darin der Glaube? Welche Möglichkeiten bieten die vielfältigen Religionen in der heutigen Gesellschaft? „Zum mittlerweile vierzehnten Mal haben 30 junge Journalisten die Möglichkeit hinter die Kulissen des parlamentarischen und medialen Geschehens in der Hauptstadt zu blicken. Das ist eine riesen Möglichkeit, anhand eines hoch aktuellen und wichtigen Themas, die großen Zeitungen aus der ganzen Bundesrepublik kennenzulernen, von den Hauptstadtjournalisten zu lernen, mit Abgeordneten zu diskutieren und Praxiserfahrungen im gesamten politischen Betrieb zu erlangen“, erklärt Thomas Bareiß. Interessierte Jugendliche können sich im Alter zwischen 16 und 20 Jahren mit einem journalistischen Beitrag zum Thema des Workshops bewerben. Eingereicht werden können Artikel, Video- /Audiobeiträge oder Fotoarbeiten. Bewerbungsschluss ist der 8. Januar.



Informationen zum Workshop und den Bewerbungsbedingungen auf der Homepage: www.jugendpresse.de/bundestag