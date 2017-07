Sigmaringen Soirée im Hofgarten: Armida Quartett bietet Sternstunde der Klassik

Das Armida Quartett hat beim letzten Konzert der Sparkassen-Soirée 2017 für Begeisterung gesorgt. Virtuos interpretierten die Musiker Werke von Mozart, Schostakowitsch und Beethoven.

Sparkassenchef Michael Hahn versprach den Konzertbesuchern als Hausherr im Hofgarten am Sonntagabend "einen Leckerbissen". Keine Frage: Da hat der Banker nicht zu viel versprochen. Mehr noch: Was das Armida Quartett auf Einladung der Gesellschaft für Kunst und Kultur geboten hat, das war wirklich eine Sternstunde der Klassik. Hatten Johanna Staemmler (Violine), Teresa Schwamm (Viola), Martin Funda (Violine) und Peter-Philipp Staemmler (Violoncello) am Tag zuvor noch ein fulminantes Konzert in München bestritten, so begeisterten die Musiker nun in Sigmaringen im voll besetzten Fürst-Leopold-Saal mit Einfühlungsvermögen, Präzision, der Fähigkeit zur Interpretation und durch ein musikalisches Können, das wohl auch den letzten Skeptiker überzeugte.

Seit dem spektakulären Erfolg beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD im Jahr 2012, bei dem das Armida Quartett mit dem ersten Preis, dem Publikumspreis sowie sechs weiteren Sonderpreisen ausgezeichnet wurde, hat sich die Karriere des jungen Berliner Streichquartetts rasant weiterentwickelt. Diese Saison kann man das Quartett in den großen Konzerthäusern Europas hören. Im kommenden Jahr gastieren die Vier erstmals in den USA. Es war also die große Welt der Spitzenkünstler in Sigmaringen zu Gast und das Publikum war ausnahmslos fasziniert. Schon bei Mozarts Quartett KV 458 B-Dur, dem der Verleger des Meisters aus Marketinggründen den Titel "Jagdquartett" verpasst hat, wurde die Qualität der Musiker deutlich, die nun seit elf Jahren zusammen auftreten. Der Titel findet seine eher schwache Rechtfertigung in den Hornfanfaren des Hauptthemas im ersten Satz und in dessen gleichsam galoppierendem Sechsachteltakt. Ansonsten ist es ein weitaus lyrischeres Stück, als der Name suggeriert – wie so oft, wenn Mozart die Tonart B-Dur benutzte.

Man denke nur an die große B-Dur-Violinsonate, KV 454, oder die drei großen Klavierkonzerte in B-Dur, KV 450, 456 und 595. Und eben diese Lyrik, die wurde von den Streichern so intensiv, aber auch gefühlvoll interpretiert, dass die Zuhörer fast schon traurig waren, als der Schlussakkord ertönte. Das Konzert war eine Lehrstunde in Sachen Klassik und man musste sich fragen, was mehr betörte: die solide, handwerklich perfekte Ausführung, die sinnreiche Interpretation oder die Körpersprache der Ausführenden, die sie vollkommen mit Mozart verschmolzen ließ.

Weitaus weniger gefällig, dafür aber noch anspruchsvoller ging es mit dem Streichquartett Nr. 9 Es-Dur op. 117 von Dmitri Schostakowitsch weiter. Nahezu virtuos glitten die Bögen über die Saiten, die immer wieder mit absoluter Präzision und in genau der richtigen Intension gezupft wurden. Schostakowitschs Streichquartette sind mehr als nur Musik. Sie sind oft Ausdruck des Leidens in seiner Lebenswirklichkeit. Das 9. Quartett aus dem Jahr 1964 bildet da eine Ausnahme: Zwar waren die Zeiten voll politischer Spannungen, aber der Komponist war glücklich mit Irina Antonowna Supinskaja, die er in dritter Ehe geheiratet hatte. Und in dem ihr gewidmeten Quartett Nr. 9 wird dies spürbar. Es sprüht zwar insgesamt nicht vor Glück und Heiterkeit, sondern ist meist streng und nachdenklich, jedoch nicht tragisch düster wie das 8. Quartett, das Schostakowitsch "zum Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges" geschrieben hatte.

Zuhörer müssen den Komponisten, der am 9. August 1975 in Moskau an Herzversagen starb, nicht unbedingt mögen. Auch das in Sigmaringen Gebotene war keineswegs, oder wenn, dann nur in wenigen Passagen gefällig. Zweifellos wird aber gerade in so einem Fall das Können der Ausführenden deutlich. Und dieses war einfach phänomenal. Der Komponist hätte seine Freude an der Qualität gehabt, die von den Musikern geboten wurde.

Im zweiten Teil des letzten Konzertes im Rahmen der Sparkassen-Soirée 2017 kam dann Ludwig van Beethoven zu Ehren. Sein Streichquartett Nr. 7 F-Dur op. 59/1, von seinen Zeitgenossen als "Flickwerk eines Wahnsinnigen" betitelt, führte in Sigmaringen keineswegs zu Irritationen, wie damals bei der Uraufführung. Die Ausdehnung von Form und Klang war zu jenem Zeitpunkt ungewöhnlich. Was das Armida Quartett im Hofgarten daraus machte, war dann ein Höhenflug sondergleichen, der durch tosenden Beifall belohnt wurde.

Konzertreihe wird weitergehen

Fritz Kovacic ist 78 Jahre alt und bei der Gesellschaft für Kunst und Kultur seit sechs Jahren für die Konzerte zuständig.

Herr Kovacic, wie ist es Ihnen gelungen, das Armida Quartett nach Sigmaringen zu holen?

Ich habe Peter-Philipp Staemmler vor vier Jahren bei einem Konzert in Augsburg getroffen. Er war mit einer anderen Besetzung schon einmal in Sigmaringen und hat mir zugesagt, zu uns zu kommen. Da war es aber noch nicht absehbar, wie erfolgreich sich das Quartett entwickeln würde.

Die Konzertreihe hat sich mittlerweile durch ihre hohe Qualität etabliert. Wird es weitergehen?

Da sind wir sehr froh, dass noch nicht Schluss ist. Die Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse wird uns auch in den kommenden drei Jahren unterstützen, wie mir der Vorstandsvorsitzende Michael Hahn versichert hat. Ohne diese Hilfe könnten wir solche Konzerte nicht anbieten.