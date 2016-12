Kreis Sigmaringen Seminar zur Sprachförderung im Landratsamt

„Ohrenspitzer-mini“ in der Kindertageseinrichtung – die Schulung läuft ab 11. Januar. Anmeldungen sind per E-Mail ab sofort möglich.

Kreis Sigmaringen – Über die Landesanstalt für Kommunikation und die Stiftung Medien-Kompetenz Forum Südwest wird das Seminar „Ohrenspitzer – mini“ von der Referentin Schwester Sonja Kimmich im Kreismedienzentrum Sigmaringen an vier Nachmittagen für Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen kostenlos angeboten. Beginn am 11. Januar, 14 Uhr, im Kreismedienzentrum. „Ohrenspitzer mini“ stellt laut Landratsamt eine optimale Ergänzung zur alltagsintegrierten Sprachförderung dar. Während der Fortbildung beschäftigen sich die Teilnehmerinnen mit dem Hören und Zuhören, sowie der Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung. Kindergartenkinder zwischen drei und sechs Jahren könnten früh lernen, dass es für ihr Alter ein Medium gibt, das sie selbstständig nutzen können.

Anmeldungen bei Renate Fischer-Kuhn, per E-Mail: renate.fischer-kuhn@lrasig.de