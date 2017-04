Kreis Sigmaringen Sandra Knör löst Claudia Baur ab

Die 39-Jährige ist die neue Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Sigmaringen. Sie hat eine 50-Prozent-Stelle bekommen, teilt das Landratsamt mit.

Kreis Sigmaringen – Sandra Knör ist die neue Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Sigmaringen, teilt das Landratsamt mit. Sie löst damit Claudia Baur ab, die dieses Amt seit 1995 mit einem Stellenumfang von 30 Prozent bekleidete. Sandra Knör ist 39 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Die Diplom-Sozialpädagogin bringt Erfahrungen in der Jugendarbeit, der Qualifizierung von Frauen für den beruflichen Wiedereinstieg sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in die 50 Prozent-Stelle mit. In ihrer Funktion ist Sandra Knör künftig zuständig für Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen, die zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. Dazu gehören Beratungsangebote für Berufsrückkehrerinnen und Existenzgründerinnen oder Projekte zur Berufsorientierung von Mädchen und Jungen. Sie vernetzt und unterstützt Institutionen und Initiativen, die sich im Landkreis für die Belange von Frauen einsetzen.